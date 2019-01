Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét, a nagykövetük szerint ezt hamarosan meg is teszik.","shortLead":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét...","id":"20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08acab12-6c41-4094-8756-a80d6569ed8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","timestamp":"2019. január. 22. 06:01","title":"A letartóztatott Huawei-vezér kiadatását fogja kérni az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","shortLead":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","id":"20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046b226-086e-426e-babc-3b1e578d7111","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 22. 08:11","title":"Busz és tartálykocsi ütközött Pakisztánban, legkevesebb 27 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót alkalmazza, holott egy új kutatás szerint valójában ő az, aki a megtévesztésre játszik.","shortLead":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót...","id":"20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08b7d8-c824-442c-b957-37518f0c5c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","timestamp":"2019. január. 22. 09:33","title":"Ránéztek Trump Facebook- és Instagram-fotóira, és kiderült, hogy többet számítógéppel manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","shortLead":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","id":"20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4bf4b2-1fe1-4423-90d7-703168c5abab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Színes apróság: itt az új Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffc29ca-da69-4856-a5a7-0314fcdd276f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fájó év volt Ukrajna számára 2014: a Viktor Janukovics államfő bukását hozó kijevi forradalom után az 1991 óta független államtól Oroszország elcsatolta a Krímet, a kelet országrészben pedig hathatós támogatást nyújtott az orosz párti szakadároknak. A gyászos év ugyanakkor felgyorsította az ukrán nemzettudat erősödését, a politikai nemzet létrejöttét. Néha éppen a nemzeti kisebbségek kárára.","shortLead":"Fájó év volt Ukrajna számára 2014: a Viktor Janukovics államfő bukását hozó kijevi forradalom után az 1991 óta...","id":"20190121_Igy_erosodik_az_ukran_nemzettudat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fffc29ca-da69-4856-a5a7-0314fcdd276f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b00af-fe49-4897-be54-7ffe49960aea","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Igy_erosodik_az_ukran_nemzettudat","timestamp":"2019. január. 21. 19:49","title":"Így erősödik az ukrán nemzettudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]