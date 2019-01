A Telekom bepakolt egy 5G mobilállomást Zalaegerszeg belvárosába

Az 5G állomás elindítása kapcsán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: „A városban épülő, részben már el is készült járműipari tesztpálya Zalaegerszeget és Magyarországot is felhelyezi Európa innovációs térképére. Ezért is jelzésértékű, hogy éppen ebben a városban indult el hazánk első szabványos 5G állomása. Hamarosan a tesztpálya környezetében is megvalósul a kísérleti 5G hálózat, amely így – Európában is egyedülállóan – a hagyományos mellett az önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá teszi a tesztpályát.”

A Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Systems Magyarország 2017. június elején írt alá együttműködési megállapodást a kormányzattal, Zalaegerszeg városával és az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel, ennek keretében kezdte meg a telekommunikációs vállalat 5G mobilkommunikációs teszthálózat kiépítését a városban létesülő járműipari tesztpályán.

A zalaegerszegi fejlesztések következő lépéseként a belvárosi 5G állomáson most indított tesztüzem célja, hogy a Telekom mielőbb megtapasztalja az új technológia meglevő mobilhálózattal való együttműködésének kihívásait, ezzel elősegítve a jövőbeni 5G hálózatépítést, amely ügyfelei számára gigabites sebességélményt, rendkívül alacsony látenciát (azaz késleltetési időt), illetve számos új felhasználási lehetőséget tesz majd elérhetővé.

A következő generációs 5G mobiltechnológia az eddigieknél kb. tízszer nagyobb adatátviteli sebességet és jelentősen rövidülő válaszidőt, egyben a mostaninál lényegesen jobb ügyfélélményt biztosít majd. Iparági előrejelzések szerint az 5G számos új megoldást hoz majd az ipar, az energetika, a mezőgazdaság, a közlekedés, az egészségügy, az oktatás, és szinte az élet minden területén. Hogy konkrétan mire lesz jó a mindennapokban, arról itt olvashat – tetszeni fog. Az új technológia várhatóan néhány éven belül válik általánosan elérhetővé Európában.

