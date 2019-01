Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelenleg 75 intézményben van érvényben látogatási tilalom. ","shortLead":"Jelenleg 75 intézményben van érvényben látogatási tilalom. ","id":"20190128_Korhaz_latogatasi_tilalom_korlatozas_influenzajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3507dbf5-c1a9-43f0-bde8-298cf6b2b4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Korhaz_latogatasi_tilalom_korlatozas_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 28. 17:23","title":"Szinte minden kórházban korlátozzák a látogatást az influenzajárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben szenvednek. ","shortLead":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben...","id":"20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb842377-5571-4989-a961-e1e720e094e2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","timestamp":"2019. január. 28. 21:05","title":"Orvosi Nobel-díjra is esélyes lehet egy magyar kutatóorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság az ellenszél és hó miatt megnövekedett üzemanyagigénnyel magyarázta a dolgot.","shortLead":"A légitársaság az ellenszél és hó miatt megnövekedett üzemanyagigénnyel magyarázta a dolgot.","id":"20190128_Csomagjaik_nelkul_hozta_vissza_dubaji_utasait_a_Wizzair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34b9fdb-38cc-41e9-8ec8-f8306c6134c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Csomagjaik_nelkul_hozta_vissza_dubaji_utasait_a_Wizzair","timestamp":"2019. január. 28. 07:29","title":"Csomagjaik nélkül hozta vissza dubaji utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő a franchise mögötti Rovio.","shortLead":"Úgy tűnik, 10 éves kora ellenére is van még szufla az Angry Birds világában, ugyanis újabb programverzióval állt elő...","id":"20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56fc6089-de11-4389-8e22-1c2b32425a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dbd25-c491-46a1-9964-f3393c6aacb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_rovio_entertainment_angry_birds_dream_blast_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2019. január. 28. 12:03","title":"Mikor már majdnem mindenki elfelejtette az Angry Birdsöt, a készítők előálltak egy mókás új játékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti vezető elmondása szerint a cég a hétvégén videóüzenetet küldött a dolgozóknak, de ettől csak még jobban összezártak a sztrájkolók. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető elmondása szerint a cég a hétvégén videóüzenetet küldött a dolgozóknak, de ettől csak még...","id":"20190128_96_oraja_sztrajkolnak_az_Audiban_ma_delutan_ismet_targyalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9fbf55-f41c-4d16-b24c-15207f75984d","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_96_oraja_sztrajkolnak_az_Audiban_ma_delutan_ismet_targyalnak","timestamp":"2019. január. 28. 11:00","title":"96 órája sztrájkolnak az Audiban, ma délután ismét tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f487ec9a-bcfb-4152-82d6-bd966d033b6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek társ-szövetségikapitánya, Vladan Matics a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának vendége volt. A szakvezető – aki Csoknyai Istvánnal együtt irányította a csapatot – kemény véleményt mondott a kézilabdázás magyarországi helyzetéről.\r

","shortLead":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi...","id":"20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f487ec9a-bcfb-4152-82d6-bd966d033b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bda073c-d547-4353-b875-71c8c5fc57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","timestamp":"2019. január. 28. 21:30","title":"Kézilabda-kapitány: Ha el kell vinni a balhét, hát elviszem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c11cfee-8455-43d6-aee7-c52d924be85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ezen tárgyakra lecsapó tehetős vásárlók egy darabka autósport történelmet vihetnek haza.","shortLead":"Az ezen tárgyakra lecsapó tehetős vásárlók egy darabka autósport történelmet vihetnek haza.","id":"20190127_elado_schumacher_es_senna_eredeti_sisakja_egyaltalan_nem_olcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c11cfee-8455-43d6-aee7-c52d924be85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2baa0c3-baef-4abe-9140-baf2fc6e017d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_elado_schumacher_es_senna_eredeti_sisakja_egyaltalan_nem_olcson","timestamp":"2019. január. 27. 11:21","title":"Eladó Schumacher és Senna eredeti sisakja, persze egyáltalán nem olcsón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","shortLead":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","id":"20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963166a-e947-48d3-9fb4-39416a789b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","timestamp":"2019. január. 28. 09:03","title":"Felejtse el a telefonokon a gombokat és a portokat: jönnek az abszolút minimalista mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]