[{"available":true,"c_guid":"362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két paródia egy csapásra.","shortLead":"Két paródia egy csapásra.","id":"20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d16e92f-ed83-4642-b7e5-613fef9647ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","timestamp":"2019. január. 28. 12:09","title":"Bödőcs írt egy Ady-verset, és elmondta mint Latinovits – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető cégekkel üzletelt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is jelezte, nincs minden rendben a cég körül. ","shortLead":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető...","id":"20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df37ae3-d2c2-4ed0-b7fe-0ac145d3c9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","timestamp":"2019. január. 28. 11:59","title":"Megszünteti a közmédia az ÁSZ-nak is problémás cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség Tállai András testvérének panziójára is adott támogatást. ","id":"20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c19e210-c139-4a06-83b8-964cdaf010b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Meszaros_Lorinc_szalloda_tamogatas","timestamp":"2019. január. 28. 17:02","title":"Mészáros Lőrinc szállodája több száz milliós támogatást kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és a dolgozók követelései között. A szakszervezet üdvözli, hogy legalább már az ajánlat szerkezetét illetően egy lapon vannak. A cég tájékoztatója szerint egy kezdő munkavállaló akár 50 százalékos béremelkedésre számíthat két év alatt, igaz, ebben a már bevezetett emelések és pluszjuttatások is benne vannak.","shortLead":"Részben már megadná az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit, de még mindig hatalmas a szakadék a cég ajánlata és...","id":"20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402c4dc-cecb-4027-a6e1-4b2370ecce40","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_Audi_50_szazalekos_fizetesemelest_villantott_a_bervitaban","timestamp":"2019. január. 28. 15:22","title":"Az Audi engedett egy kicsit a bértárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ három nagyvárosában is megismerhetik a szakemberek és az érdeklődő gasztronauták. Ezekben a napokban ott vagyunk Lyonban, Madridban és Tokióban is a legrangosabb szakmai eseményeken. ","shortLead":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ...","id":"20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b919712d-72b3-4fec-b2b4-645c6e7101c8","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","timestamp":"2019. január. 28. 18:54","title":"Magyarok a gasztrovilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a Sundance Filmfesztiválon a dokumentumfilmet, amin Michael Jackson két állítólagos áldozata beszél arról, hogyan zaklatta őket évekig a szupersztár, mikor kisfiúk voltak.","shortLead":"Bemutatták a Sundance Filmfesztiválon a dokumentumfilmet, amin Michael Jackson két állítólagos áldozata beszél arról...","id":"20190128_Gyomorforgato_interjukban_vallottak_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatai_Leaving_Neverland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723ff8f5-af5b-4330-a2dc-05ec6cf45c3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Gyomorforgato_interjukban_vallottak_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatai_Leaving_Neverland","timestamp":"2019. január. 28. 16:45","title":"\"Egy hétéves gyerek szájába\": gyomorforgató interjúkban vallottak Michael Jackson állítólagos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","shortLead":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","id":"20190127_Robbanas_Hagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432d62fb-8411-4478-8830-a6e1f92a3071","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Robbanas_Hagaban","timestamp":"2019. január. 27. 17:26","title":"Gázrobbanás Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornától, miután kedden a második játszmában feladta a szlovén Tamara Zidansek elleni mérkőzését.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású...","id":"20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ca4b27-e000-4946-a269-fb2f1e779f3c","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","timestamp":"2019. január. 29. 13:23","title":"Rosszullét miatt feladta meccsét Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]