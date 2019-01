Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek a négyzetméterárak. Mivel ezek a vevők már hiányozni fognak idén a piacról, az eladóknak mérsékelni kell majd az árakat.","shortLead":"Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek...","id":"20190129_Sokan_a_jegybank_miatt_hoztak_elore_a_lakasvasarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd281cb-a76a-4bc7-9f73-aa15958195e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_Sokan_a_jegybank_miatt_hoztak_elore_a_lakasvasarlast","timestamp":"2019. január. 29. 08:49","title":"Sokan a jegybank miatt hozták előre a lakásvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","shortLead":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","id":"20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2469687-9521-439c-b06a-03cf98c484e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","timestamp":"2019. január. 29. 10:05","title":"A Stella Artois megcsinálta a lehetetlent: összegyúrta a Szex és New Yorkot A nagy Lebowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","shortLead":"A teljes ellenzéki együttműködés megtámadása Puzsér Róbert kampánystábja szerint, ahogyan az MSZP-s jelölt beszél róluk.","id":"20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b327f4-2be7-4bbd-8112-ae00db276377","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Puzserek_arra_kerik_az_MSZPt_leptesse_vissza_Horvath_Csabat","timestamp":"2019. január. 29. 08:59","title":"Puzsérék arra kérik az MSZP-t, léptessék vissza Horváth Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cél a halálos balesetek számának csökkentése.","shortLead":"A cél a halálos balesetek számának csökkentése.","id":"20190129_valtoznak_a_sebesseghatarok_spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3598ab-73f6-43de-82ad-551b78ff8596","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_valtoznak_a_sebesseghatarok_spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 20:35","title":"Változnak a sebességhatárok Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tiltotta meg Juan Guaidónak, hogy külföldre utazzon, a bankszámláit zárolták. ","id":"20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938d1bfa-14ab-418f-903a-d09e6df6a7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_juan_guaido_venezuela_valsag_nicolas_maduro_elnok_legfelsobb_birosag_","timestamp":"2019. január. 30. 06:15","title":"Nem hagyhatja el az országot az ideiglenes venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai fotózáshoz kifejlesztett funkció. Ezt azután többször is az Apple orra alá dörgöli a Google.","shortLead":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai...","id":"20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f07fe1-1142-4cad-aa5e-70db271ae3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","timestamp":"2019. január. 30. 12:03","title":"Megfricskázta kicsit a Google az iPhone-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól döntött? Erről beszélgettünk olyan magyarokkal, akik egykor külföldön éltek, de úgy döntöttek, hazatérnek.","shortLead":"Lehet-e jobb életkörülményeket teremteni itt, mint Nyugaton? És aki már hazajött, úgy érzi-e még most is, hogy jól...","id":"20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517dbcb3-b790-4229-9ca3-319121978273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c4ffa7-5b4e-4433-9255-6342d56bafab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_kivandorolt_magyarok_hazakoltozese","timestamp":"2019. január. 29. 16:40","title":"Nem a pénz miatt jönnek haza a külföldön dolgozó magyarok, de akkor miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","shortLead":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","id":"20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de565bf6-5e69-4dc5-b84b-5699c9c00048","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 29. 06:14","title":"Tavaszias idő köszönt be a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]