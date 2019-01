Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","shortLead":"A szervezet kitart amellett, hogy a két párt tiltott támogatást használt fel a kampányához. ","id":"20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fd97e-aff8-46ce-8598-6b9900d9624a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Visszaszolt_az_ASZ_a_DKnak_es_a_Jobbiknak","timestamp":"2019. január. 31. 18:39","title":"Visszaszólt az ÁSZ a DK-nak és a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, két mátészalkai tűzoltó szenvedett égési sérüléseket. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el, a dolgozókat pedig azzal fenyegették meg, hogy aki beszél, az repül.","shortLead":"Az Index úgy tudja, két mátészalkai tűzoltó szenvedett égési sérüléseket. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el...","id":"20190131_Index_megegetett_ket_tuzolto_a_rossz_ruhaja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1949bdcb-bd26-451d-a4ca-8c8b4c80f749","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Index_megegetett_ket_tuzolto_a_rossz_ruhaja_miatt","timestamp":"2019. január. 31. 15:45","title":"Megégett két tűzoltó a rossz ruhája miatt Szabolcs megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","shortLead":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","id":"20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e08a37-75f0-452f-ae7a-50d31f10c8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","timestamp":"2019. január. 31. 17:58","title":"Kalapáccsal vert szét egy gyalogos egy zebrán parkoló autót Horvátországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem szállnak meg ott. Ezzel szeretnék elérni, hogy ők is járuljanak hozzá a város turisták által okozott amortizációjához.","shortLead":"Az akár 10 eurós belépési díjat azoknak kell megfizetnie, akik csak egy napra érkeznek az olasz városba, de nem...","id":"20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e578eb9-873c-4400-9f1e-20bd37b8eec7","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Mar_biztos_majustol_fizetni_kell_Velenceben_a_belepesert","timestamp":"2019. január. 30. 16:54","title":"Már biztos: májustól fizetni kell Velencében a belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, ezért a meghallgatását március 4-én folytatják.","shortLead":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott...","id":"20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ca5975-b91f-4abb-b248-e27b94bbcf74","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 14:15","title":"Rosszul lett a tárgyalásán az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer temetésén.\r

\r

","shortLead":"Vajnának köszönhető, hogy a magyar film új aranykora köszöntött ránk, mondta el Rogán Antal kabinetminiszter a producer...","id":"20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1aa08d-d342-4145-a2ee-08eed73ceb89","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_Andy_Vajna_szerelmes_volt_Magyarorszagba","timestamp":"2019. január. 31. 15:09","title":"Rogán Antal: \"Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]