[{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36 oknyomozó portál.","shortLead":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36...","id":"20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be053de3-c8d0-4675-be95-7cf44abc987c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2019. január. 31. 08:02","title":"Amerika „ellenséges álláspontot képvisel Magyarországgal szemben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti kártyát ki is vezetik. ","shortLead":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti...","id":"20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a32692-6fab-416c-8f09-8e1849414353","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","timestamp":"2019. január. 29. 17:22","title":"Nagyot változnak a kedvezmények az Erste Wizz Air hitelkártyájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők két hete elutasították a Brexit feltételeiről szóló megállapodás-tervezetet. A képviselők elvben elutasították a megállapodás nélküli kilépést, de nem is akarják elhalasztani azt. Döntöttek arról is, hogy alternatív megoldást kell találni a vitatott backstop-mechanizmus helyettesítésére az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére.","shortLead":"Több, a Brexitet érintő módosító javaslatról is szavaztak kedd este a brit parlament alsóházában, miután a képviselők...","id":"20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f2f6d0-7a0b-4120-bf07-378dceef7b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ce5d2-42b6-4e11-b247-d236fee7fe10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_brexit_modositok_szavazasa_halasztas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 21:44","title":"Brit parlament: nem halasztják el a Brexitet, alternatív megoldást keresnek a backstopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár...","id":"20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364ea0d-c524-44a6-8d09-c4af788c9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Hétfőig biztosan áll a német Audi is a magyar sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki sajtójelentésekből kedden. ","shortLead":"Öt embert vett őrizetbe a rendőrség a Brazília Minas Gerais államában történt gátszakadás ügyében – derült ki...","id":"20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54566651-8665-4378-b5d2-e08e4227471e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Brazil_gatszakadas_ot_embert_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. január. 29. 16:02","title":"Brazil gátszakadás: öt embert őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","shortLead":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk...","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőtt viszont azoknak a falvaknak a száma, ahol a munkaképes korú emberek állást kerestek.","shortLead":"Nőtt viszont azoknak a falvaknak a száma, ahol a munkaképes korú emberek állást kerestek.","id":"20190129_52_telepulesen_valosult_meg_Orban_nagy_alma_a_teljes_foglalkoztatottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e32b48-e27d-433c-b8e8-f8c8f21933d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_52_telepulesen_valosult_meg_Orban_nagy_alma_a_teljes_foglalkoztatottsag","timestamp":"2019. január. 29. 14:04","title":"52 településen valósult meg Orbán nagy álma, a teljes foglalkoztatottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]