[{"available":true,"c_guid":"a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","shortLead":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","id":"20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b26c0ac-00dc-45d2-af59-ec9239174c39","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","timestamp":"2019. január. 30. 17:37","title":"Budapestre jön Fatboy Slim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról vagy a baráti ajándékaikról kérdezik őket. Utánanéztünk, igaz-e ez az állítás.","shortLead":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751645db-3c99-47f8-8c0d-58b25c35d8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2019. január. 31. 20:00","title":"Bármit is mond Orbán, a képviselők simán hazudhatnak a vagyonukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng Van-csounak a kiadatását – jelentette szerdára virradóra az amerikai Axios hírportál a kanadai Globe and Mail című lapra hivatkozva. ","shortLead":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng...","id":"20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e26ecf-416c-46b3-9760-a0e7a1ceb65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","timestamp":"2019. január. 30. 08:47","title":"Amerika kéri Kanadát, adják ki a Huawei pénzügyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","shortLead":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","id":"20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be28e50f-04e5-425e-930e-27d15eb99ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","timestamp":"2019. január. 30. 17:18","title":"Prőhle: Az ilyen mértékű sorosozás nem az én ízlésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c49be4-e733-497d-b8ea-4453473a7df0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kétezer éves maradványokra bukkantak egy útépítéskor. ","shortLead":"Kétezer éves maradványokra bukkantak egy útépítéskor. ","id":"20190131_Megtalaltak_az_eddigi_legkorabbi_angol_sor_maradvanyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49c49be4-e733-497d-b8ea-4453473a7df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3986fdff-851e-4db8-9bb7-b4805658a13d","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Megtalaltak_az_eddigi_legkorabbi_angol_sor_maradvanyait","timestamp":"2019. január. 31. 18:48","title":"Megtalálták az eddigi legkorábbi angol sör maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","id":"20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e0255-322a-4ef5-a43b-6ddd54e324b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","timestamp":"2019. január. 30. 11:20","title":"A győri audisok mögött áll a legnagyobb német szakszervezet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","shortLead":"Az Állatkertben lesz látványetetés is, sőt játékos jegesmedve-orvoslási bemutató.","id":"20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607ffdb-ab02-4e58-94b4-2f2a1d5103bc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Mackofesztival_a_medvejelmezes_gyerekek_fillerekert_lephetnek_be_az_Allatkertbe","timestamp":"2019. január. 30. 15:02","title":"Mackófesztivál: a medvejelmezes gyerekek fillérekért léphetnek be az Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt jogszerűen meg is tehették, kérdés, milyen mértékben. Matolcsy György Mesterházy Attila kérdésére küldött válasza szerint erősen megnyomták a ceruzát a pénzintézetek, majd amikor az MNB vizsgálatot indított, 26 bank be is perelte a jegybankot.","shortLead":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt...","id":"20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce0341-38da-4cd4-a93e-5d97fa3df9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","timestamp":"2019. január. 30. 10:05","title":"4 milliárd forintot vettek ki jogtalanul a bankok az ügyfelek zsebéből tranzakciós illeték címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]