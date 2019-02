Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36 oknyomozó portál.","shortLead":"Bizalmas irat árulkodik az amerikai-magyar viszony újabb feszültségeiről, amit most megszellőztetett a Direkt36...","id":"20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be053de3-c8d0-4675-be95-7cf44abc987c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Amerika_ellenseges_allaspontot_kepvisel_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2019. január. 31. 08:02","title":"Amerika „ellenséges álláspontot képvisel Magyarországgal szemben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A való élet akcióhősei.","shortLead":"A való élet akcióhősei.","id":"20190131_autos_video_nyuzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006af56-ab76-4dcb-826b-75a645cc56d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2019. február. 01. 04:04","title":"Videó: amikor 1 másodperced van elugrani két egymásnak csapódó kamion elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf17817-21f1-4412-a053-ff87a05c4f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy 650 lóerős SUV bérautóra vágyik, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki egy 650 lóerős SUV bérautóra vágyik, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","id":"20190201_365_ezer_forint_egy_napra_a_lamborghini_urus_divatterepjaro_berlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf17817-21f1-4412-a053-ff87a05c4f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387e8d9a-fff0-4450-8910-cc787b4ba50a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_365_ezer_forint_egy_napra_a_lamborghini_urus_divatterepjaro_berlese","timestamp":"2019. február. 01. 13:21","title":"365 ezer forint egy napra a Lamborghini Urus divatterepjáró bérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","shortLead":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","id":"20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452b018-1a04-4d89-bd52-9608ccb7dc92","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","timestamp":"2019. január. 31. 08:55","title":"Habony elveszíthette befolyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg ötéves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét – írta a Balkaninshight nevű híroldalNATO-forrásokra hivatkozva","shortLead":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO...","id":"20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febef272-d10c-4b6f-8db4-cb83edeff3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","timestamp":"2019. január. 31. 13:22","title":"Magyarország marad a koszovói légtér „ura”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic Wild idén februárban is átfogó tematikus műsorfolyamot szentel a nagymacskáknak. A Nagymacskák hónapja célja, hogy bemutassa a kihalás szélére került nagymacskák életét, és felhívja a figyelmet megmentésük fontosságára.","shortLead":"A National Geographic Wild idén februárban is átfogó tematikus műsorfolyamot szentel a nagymacskáknak. A Nagymacskák...","id":"20190131_national_geographic_wild_nagymacskak_honapja_oroszlanok_hete_leopardok_tigrisek_pumak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfcbf1b-65db-42d8-b556-196382b1dbd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_national_geographic_wild_nagymacskak_honapja_oroszlanok_hete_leopardok_tigrisek_pumak","timestamp":"2019. január. 31. 11:03","title":"Különleges hónap indul vasárnap a National Geographic Wildon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","shortLead":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","id":"20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb1b2a-bf7f-41a9-9756-988a4fd72375","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","timestamp":"2019. február. 01. 11:55","title":"Szabad az átjáró, fehér a jelzőfény, és közben mégis jött a vonat Pécsett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam tarthatja el a labdarúgást.","shortLead":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam...","id":"20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a681ec-9d7b-4063-a4a3-c61ee59215d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","timestamp":"2019. február. 01. 10:00","title":"MLSZ: 2030-ra a magyar focinak el kell tudnia tartania magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]