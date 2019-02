Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","shortLead":"Vitalij Manszkij úgy gondolja, a kérdés csak az, hogy egyszerűen kimúlik, vagy magával rántja az országot is.","id":"20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed365f0-e04d-4e90-a6c3-896f71023ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940eb393-b41a-439f-96fa-9d2f51c00f27","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Putyin_propagandistaja_szerint_Oroszorszagban_a_rendszer_haldokolni_kezdett","timestamp":"2019. február. 04. 10:43","title":"Putyin propagandistája szerint Oroszországban a rendszer haldokolni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c79a-81c2-41ea-9240-58e345d0b486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik február 20-a, amikor a Samsung bemutatja idei első csúcstelefonjait. Könnyen lehet, hogy a telefonok egyik legfejlettebb jellemzője nem várt következményekkel jár.","shortLead":"Közeledik február 20-a, amikor a Samsung bemutatja idei első csúcstelefonjait. Könnyen lehet, hogy a telefonok egyik...","id":"20190204_samsung_galaxy_s10_kijelzobe_epitett_ujjlenyomatolvaso_kepernyovedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c79a-81c2-41ea-9240-58e345d0b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb91c99-d09d-4d72-8dfe-5bc0846fb5e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_samsung_galaxy_s10_kijelzobe_epitett_ujjlenyomatolvaso_kepernyovedo","timestamp":"2019. február. 04. 14:33","title":"Visszaüthet a Samsung Galaxy S10 egyik menő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","shortLead":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","id":"20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe16ba-0d08-4238-8973-9a7d8844ba40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","timestamp":"2019. február. 05. 10:21","title":"Viszlát, dízel, innen nem nagyon van visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b234f-a9b5-4bb4-803c-eb4291d38301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban jótékonykodó bajai lángosost fenyegették meg a címben idézett tartalmú névtelen levéllel, miután bejelentette, elindulna a Fidesszel szemben a helyi önkormányzati választáson.","shortLead":"A korábban jótékonykodó bajai lángosost fenyegették meg a címben idézett tartalmú névtelen levéllel, miután...","id":"20190205_Vagy_abbahagyod_a_Fidesz_tamadasat_vagy_mindenki_megtudja_hogy_homoszexualis_vagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36b234f-a9b5-4bb4-803c-eb4291d38301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e02497a-f53e-4bb1-aa04-8ab95b76ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Vagy_abbahagyod_a_Fidesz_tamadasat_vagy_mindenki_megtudja_hogy_homoszexualis_vagy","timestamp":"2019. február. 05. 06:14","title":"\"Vagy abbahagyod a Fidesz támadását, vagy mindenki megtudja, hogy homoszexuális vagy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal repülőjegyet vesznek neki. De az egyelőre rejtély, ezeket a jegyeket ki veszi a kormányfőnek.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint amikor Orbán magánrepülőgéppel utazik, akkor minden alkalommal...","id":"20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b63c368-d07d-4dbf-8964-3d058f9ae457","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Titkoljak_ki_vesz_repulojegyeket_Orbannak_amikor_magangeppel_utazik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"Titkolják, ki vesz repülőjegyeket Orbánnak, amikor magángéppel utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen tényeket. Azért a trollkodásban az almás céget sem kell félteni.","shortLead":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen...","id":"20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebdea27-167b-47d6-b277-dd6c0818449b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","timestamp":"2019. február. 04. 14:03","title":"Megtrollkodták az Apple-t, most épp a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17607092-34eb-4983-9d13-baeca98ea696","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]