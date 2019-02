Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával csökkenti az ügyfélszolgálatok számát az Agrárkamara, de szerintük mindenkihez eljut a segítség, csak átalakítják a rendszert, és a nagygazdákra koncentrálnak. A kübekházi polgármester szerint csak illúzió a Magyar Falvak program, ha közben mindent leépítenek. ","shortLead":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával...","id":"20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4aea3-5db3-49b3-b2ee-3f451bc10c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","timestamp":"2019. február. 05. 06:53","title":"Kübekházi polgármester: Hiába a Magyar Falvak program, ha mindent leépítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","shortLead":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","id":"20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1963e6c9-27d7-4c5d-870a-973f88740608","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","timestamp":"2019. február. 04. 17:18","title":"14 év fegyházat kértek a fiúra, aki vízaknába dobta az eszméletlen tinilányt Borsodnádasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","shortLead":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","id":"20190203_autoalagut_colas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bedd80-e0b3-4e48-b7cf-b22b2eaf2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autoalagut_colas","timestamp":"2019. február. 03. 15:13","title":"Ilyen nyolckarú polipokkal mossák az autóalagutakat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","shortLead":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","id":"20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebedb646-bfb5-4fa7-857f-f04790a646a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","timestamp":"2019. február. 04. 16:56","title":"Megint füstölhet a 3-as metró, ne ijedjen meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","shortLead":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","id":"20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5231811-1fd1-4f33-9d0f-7e55884bff37","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","timestamp":"2019. február. 04. 17:16","title":"Nem szállhatott fel a vakvezető kutya a Wizz Air reggeli járatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV szerint a kalauz betartotta a szabályokat, de nem kellő körültekintéssel járt el. ","shortLead":"A MÁV szerint a kalauz betartotta a szabályokat, de nem kellő körültekintéssel járt el. ","id":"20190204_Leraktak_a_74_eves_nenit_a_vonatrol_mert_nem_volt_nala_ervenyes_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2267ff1f-79ca-46b8-8687-4aeea184803a","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Leraktak_a_74_eves_nenit_a_vonatrol_mert_nem_volt_nala_ervenyes_igazolvany","timestamp":"2019. február. 04. 16:10","title":"Lerakták a 74 éves nénit a vonatról, mert nem volt nála érvényes igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint a gyerekvállalás ösztönzéséért tett.","shortLead":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint...","id":"20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17e44c-397b-4e3c-9ece-65762663abe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 04. 11:22","title":"Novák Katalin a jegybankárok legnagyobb kitüntetését kapta meg az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]