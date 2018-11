Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki egy friss amerikai kutatásból.","shortLead":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki...","id":"20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506191dd-9255-40e1-9c7b-03042015fe04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","timestamp":"2018. november. 08. 09:33","title":"Megkérdezték a felhasználókat, milyen videókat néznek a YouTube-on – meglepő eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5a526e-1e29-4323-b07b-46fce620ee27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Behatolt a Nap külső légkörébe, a koronába hétfő éjjel az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű űrszondája, amely ekkor 24 millió kilométerre közelítette meg a Nap felszínét - közölte a NASA.","shortLead":"Behatolt a Nap külső légkörébe, a koronába hétfő éjjel az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű...","id":"20181106_nasa_parker_szonda_napkorona_merules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5a526e-1e29-4323-b07b-46fce620ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e27978-18f1-4d60-8239-eab408e2b8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_nasa_parker_szonda_napkorona_merules","timestamp":"2018. november. 06. 22:43","title":"A Nap koronájába merült a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában, a Belle Epoque-ban házkutatást tartottak.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában...","id":"20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac9cb5-ca3c-4b08-a3e3-726ae6f53a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","timestamp":"2018. november. 07. 14:12","title":"A természetgyógyászként indult orosz oligarcha jó nagy pácban van Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy nem csk a tinédzser lányokat gyötrik evészavarok? A magányos 30-40 éves férfiak tipikus evéssel kapcsolatos problémája a falászavar.","shortLead":"Tudta, hogy nem csk a tinédzser lányokat gyötrik evészavarok? A magányos 30-40 éves férfiak tipikus evéssel kapcsolatos...","id":"20181106_Maganyos_es_estenkent_felfalja_a_fel_hutoszekrenyt_Lehet_falaszavara_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd77150-42ee-4cfa-b5f7-b3fcdb1351f9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Maganyos_es_estenkent_felfalja_a_fel_hutoszekrenyt_Lehet_falaszavara_van","timestamp":"2018. november. 06. 15:19","title":"Magányos, és esténként felfalja a fél hűtőszekrényt? Lehet, falászavara van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át a következő években pénzügyeinket a technológia. Az idei Fintech Banking Summit konferencia szervezői azt ígérik, az eseményen megtudhatjuk, hogy mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek, és hogy milyen más, hasonló jelentőségű változásra számíthatunk a következő években.\r

\r

","shortLead":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át...","id":"20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c005de-10cc-47df-8a6f-0db4052b9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","timestamp":"2018. november. 06. 16:03","title":"Mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","shortLead":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","id":"20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f811aa8-153a-49ec-9bf9-83f17dd95a58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","timestamp":"2018. november. 07. 06:59","title":"Öt évig még maradhat a kedvezményes lakásáfa, de nem minden ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]