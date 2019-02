Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.

A tudományos világban ismert tény, hogy a számolás képességével nemcsak az ember rendelkezik. Vannak olyan állatok, amelyek szintén képesek a számolásra, vagy legalábbis arra, hogy különböző mennyiségek között különbséget tegyenek. A békák, a pókok, de még a halak is bírnak ilyen tulajdonsággal. Arra viszont, hogy ehhez valamilyen műveleti jelet is használjanak, viszonylag ritka. Erre képes többek között a csimpánz vagy az afrikai jákópapagáj (szürkepapagáj). Egy friss kutatás szerint azonban egy másik, jóval hétköznapibb állat is képes ilyesmire: a méhek.

Az már eddig is köztudott volt, hogy a méhek képesek "elszámolni" négyig, és ismerhetik a nulla fogalmát is. Az ausztrál és francia kutatókból álló csoport nemrég publikálta egy új kutatási eredményét a Science Advances nevű tudományos szaklapban. A kísérletükben arra voltak kíváncsiak, miként használják az "agyukat" a méhek.

A tudósok 14 méhet tanítottak be arra, hogy az összeadáshoz és a kivonáshoz két színt használjanak: előbbihez a kéket, utóbbihoz a sárgát. Ezután egy Y alakú labirintus elején helyezték el őket, ahol bizonyos számú kék vagy sárga alakzatot mutattak nekik. Az elágazásnál szintén kék vagy sárga alakzatot láthattak: a kék esetén a kiindulópontnál lévő alakzatok számánál eggyel többet, a sárga esetében pedig az eggyel kevesebbet mutató utat kellett választaniuk. Ha a helyes utat választották, jutalmat kaptak.

© Science Advances

A kísérlet eredménye szerint a méhek az esetek 63-72 százalékában oldották meg jól a feladatot, ami a szakemberek szerint sokkal jobb eredmény, mintha véletlenszerűen találgattak volna. Mindez arra utal, hogy a méhek is képesek összadni és kivonni, az ehhez szükséges matematikai műveleti jeleket pedig színekkel helyettesíteni.

Mindez a kutatók szerint azért is izgalmas eredmény, mert ha az emberi agynál 20 ezerszer kisebb "agy" képes ilyen műveletek elvégzésére, abból a jövőben a mesterséges intelligencia is meríthet.

