[{"available":true,"c_guid":"0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","shortLead":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","id":"20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1526c393-5cfd-46b5-bdaa-6987ae665be3","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","timestamp":"2019. február. 06. 14:49","title":"Beismerte bűnösségét az egyik vádlott a Budaházy-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 225 évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával a Google kereső.","shortLead":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 225 évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával...","id":"20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa39af7-c46e-423a-af2e-8d8281287dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","timestamp":"2019. február. 08. 08:38","title":"Miért van ma ez a kávés ember a Google főoldalán? Ki az a Friedlieb Ferdinand Runge?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze Isztambulban. ","shortLead":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze...","id":"20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a000bd-a83b-494f-9ea3-8ef9174417de","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Még mindig találnak túlélőket az összeomlott isztambuli ház romjai között – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","shortLead":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","id":"20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841c5a2-7012-4de5-beb9-0cc562406fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","timestamp":"2019. február. 06. 13:33","title":"Tovább tombol az influenzajárvány, egyre többen betegednek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.","shortLead":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és...","id":"20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3c95-32f1-43f2-89aa-e41836a762a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","timestamp":"2019. február. 07. 09:33","title":"Bebizonyították a tudósok: a méhek is képesek összeadni és kivonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","shortLead":"Több mint 70 oktató írta alá az ELTE BTK Történeti Intézetének nyilatkozatát. ","id":"20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab98af5-6493-49a0-a199-9ff033a8b873","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiall_az_MTA_mellett_az_ELTE_Torteneti_Intezete","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába...","id":"20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a207a9c-71bf-493d-864d-0eb5ebbb7b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2019. február. 07. 18:03","title":"Négyen vannak, és mind megfizethetők: megjöttek a Motorola új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]