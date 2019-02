Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","shortLead":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","id":"20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d41eea2-f058-4948-8c12-1bc40569db89","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","timestamp":"2019. február. 09. 17:42","title":"\"Andy igazi akcióhős volt\" - videón Schwarzenegger gyászbeszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először nyertek összetettben világkupát a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók.","shortLead":"Először nyertek összetettben világkupát a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók.","id":"20190209_Vilagbajnokok_Liu_Shaolinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655eac17-b113-484b-ba67-0005937c1974","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Vilagbajnokok_Liu_Shaolinek","timestamp":"2019. február. 09. 21:31","title":"Megnyerték a világkupát, történelmet írt a magyar férfi váltó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A britek többsége azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök kormánya elhalasztaná a Brexitet, azaz Nagy-Britannia EU-ból való kilépését. Az eredeti tervek szerint a kilépés détuma 2019. március 29-e lenne.","shortLead":"A britek többsége azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök kormánya elhalasztaná a Brexitet, azaz Nagy-Britannia...","id":"20190210_A_britek_tobbsege_a_Brexit_elhalasztasat_akarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfed03-b195-4eb8-96a5-91d57b050fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_A_britek_tobbsege_a_Brexit_elhalasztasat_akarja","timestamp":"2019. február. 10. 12:59","title":"A britek többsége a Brexit elhalasztását akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","shortLead":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","id":"20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af25327-ff69-4a2f-81f6-20647c754c17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","timestamp":"2019. február. 10. 15:52","title":"A sorompót kikerülve hajtott át a síneken egy kisbusz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kiderült, nagy cégek iOS-es alkalmazásai rögzítették a felhasználók kijelzőn tett aktivitásait. Az Apple példás gyorsasággal reagált.","shortLead":"A napokban kiderült, nagy cégek iOS-es alkalmazásai rögzítették a felhasználók kijelzőn tett aktivitásait. Az Apple...","id":"20190210_apple_ios_app_store_glassbox_botrany_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703cdde2-3cd6-4b79-8177-dc86a51357e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_apple_ios_app_store_glassbox_botrany_adatvedelem","timestamp":"2019. február. 10. 19:03","title":"Gyorsan és példás szigorral reagált az Apple a kémkedő iPhone-os appokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]