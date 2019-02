Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már megoszlanak a vélemények.

","shortLead":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már...","id":"20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b5a7a0-436a-40bd-98b5-2ccffcd24f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","timestamp":"2019. február. 08. 16:18","title":"\"Nyomorult, ócska kis proli\" – Teljes az elutasítottsága Bayer Zsolt szavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78ccca-a4e3-4778-8c1f-c80d8c28f31c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bbbrrruuuccceee – olvassuk a MoMA PS1 egyik folyosóján a fehér neonfeliratot, és a hozzá tartozó cédulát a munka címével: A nevem mintha a Hold felszínére lenne írva. Egy bizarr reklám vagy cégtábla. Bruce Nauman 1968-as fényinstallációja írás a falon: egy keresztnév, amelyet sokan mások is viselnek, és egy műtárgy, amely a művész nevét és tevékenységét kozmikus távlatokba helyezi és áruvá váltja, miközben viccet csinál a művészkultuszból és a művészetakarásból.","shortLead":"Bbbrrruuuccceee – olvassuk a MoMA PS1 egyik folyosóján a fehér neonfeliratot, és a hozzá tartozó cédulát a munka...","id":"20190209_Bruce_Nauman_dicserete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a78ccca-a4e3-4778-8c1f-c80d8c28f31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26419217-ea55-43bd-8954-53fdb3bbf57b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190209_Bruce_Nauman_dicserete","timestamp":"2019. február. 09. 11:08","title":"Bruce Nauman dicsérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik Magyarországon. ","shortLead":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik...","id":"20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bfdc79-45b2-411d-aa71-1943d3746044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. február. 10. 06:41","title":"Igen ritka régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad7328-93ea-4f0a-a0e4-408d5acb901f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Dob utca 24. számú ház egyik lakása a Tillinger család több generációjának is otthonául szolgált az elmúlt évtizedek alatt. Ennek egyik szobája hosszú ideig használaton kívül állt, valamelyest a parasztházak tisztaszobájára emlékeztetve a lakókat. Mivel nem fűtötték a helyiséget, csak „hidegszobaként” emlegették, az elmúlt évben azonban új funkciót kapott. ","shortLead":"A Dob utca 24. számú ház egyik lakása a Tillinger család több generációjának is otthonául szolgált az elmúlt évtizedek...","id":"20190209_Ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad7328-93ea-4f0a-a0e4-408d5acb901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4dac7d-b78f-455a-a2f3-8aa129fe0d74","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190209_Ujrahasznositas","timestamp":"2019. február. 09. 10:43","title":"Újra-hasznosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hanglemezkiadók Nemzetközi Szövetsége korábban teljes mellszélességgel állt be az Európai Unió új szerzői jogi irányelve, azzal együtt pedig a 13. cikkelye mögé. Most fordult a kocka, és azt kérik, utóbbit vonják vissza a politikusok.","shortLead":"A Hanglemezkiadók Nemzetközi Szövetsége korábban teljes mellszélességgel állt be az Európai Unió új szerzői jogi...","id":"20190208_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_zeneipar_hanglemezkiadok_nemzetkozi_szovetsege_ifpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd660c8c-08a4-4872-9c47-3609c5a63402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_zeneipar_hanglemezkiadok_nemzetkozi_szovetsege_ifpi","timestamp":"2019. február. 08. 20:03","title":"Győzött a YouTube? A zeneipar azt kéri az EU-tól, vonják vissza a jogszabályt, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem láttunk rajta kívül más fideszes politikust, aki a Facebookon Horthy halálának évfordulójára emlékezett volna.","shortLead":"Nem láttunk rajta kívül más fideszes politikust, aki a Facebookon Horthy halálának évfordulójára emlékezett volna.","id":"20190209_Horthy_Miklos_halala_meginditotta_Nemeth_Szilardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a721960-f167-4398-8166-8e9036f27c16","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Horthy_Miklos_halala_meginditotta_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2019. február. 09. 21:32","title":"Horthy Miklós halála megindította Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi a riasztóan magas banki költségekre hivatkozva a Jobbik.\r

","shortLead":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi...","id":"20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5446-d7c9-4a9d-9e49-235aa60037cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","timestamp":"2019. február. 09. 14:50","title":"Nekiment a \"fosztogató\" bankoknak a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász rikkancsának figurájába az író magát, családjával szembeni frusztrációját is beleszőtte.","shortLead":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász...","id":"201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0773dd73-1411-4e23-afae-6372e5e1f7b9","keywords":null,"link":"/kultura/201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","timestamp":"2019. február. 10. 11:00","title":"Világhírű musicalfeldolgozását szégyellte, de Molnár Ferenc Liliomja nem megy ki a divatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]