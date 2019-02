Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. Pénzbírság jár a túl sokat ugató kutyák gazdáinak egy francia faluban Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt készítettek, amely egy rövid időutazással is felér. Nagyon retro, mégis nagyon hangulatos weboldalt csináltak a Marvel új szuperhősfilmjének Vigyázat: átverés! Alighanem Orbán Viktor hétvégi évértékelőnek apropóján vették elő a kamuhíreket terjesztő oldalak azt a „nyilatkozatot", amely szerint a miniszterelnök kijelentette volna, hogy 2020-ban 72 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt, a munkanélkülieknél pedig még magasabbra. Hajmeresztő állevél terjed ismét Orbánról és a nyugdíjakról Más indokok mellett azzal utasították vissza, hogy a munkája során ismerte meg a gyereket, így „magáncélra” használta az információt, hogy a kicsiről nem tud gondoskodni a vér szerinti anyja. A védőnő nem érti, hogyan kerülhet hátrányba pont gyerekekért végzett munkája miatt, és miért nem a kisfiú érdekét nézik, akit neki berendezett szobával, babakelengyével vártak karácsonyra – hiába. „Csak nézzük az üres kiságyat" – nem fogadhatott be egy gyereket, mert ő a védőnője A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. Volt államtitkár igazgatja Áder alapítványát, ami évi másfél milliárdot kap a kormánytól Sok részlet még most sem ismert a hétpontos családvédelmi programból, a család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár azonban elárult néhányat az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este. Orbán hét pontja: ha öt éven belül nincs gyerek, kamattal kell visszafizetni a hitelt