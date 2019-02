Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíz százalékkal nőtt tavaly a németországi antiszemita incidensek száma, az erőszakos akcióknál pedig hatvan százalékos növekedést mértek.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt tavaly a németországi antiszemita incidensek száma, az erőszakos akcióknál pedig hatvan százalékos...","id":"20190213_Jelentosen_nott_a_nemetorszagi_antiszemita_tamadasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb836d-be6d-4a7e-a741-6d3b8798e63e","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Jelentosen_nott_a_nemetorszagi_antiszemita_tamadasok_szama","timestamp":"2019. február. 13. 13:25","title":"Jelentősen nőtt a németországi antiszemita támadások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos gondolta úgy, törvénytelen a cupertinóiak kétlépcsős hitelesítési eljárása.","shortLead":"Szinte nem is telik el már hét úgy, hogy ne indulna valamilyen per az Apple ellen. Legutóbb egy New York-i lakos...","id":"20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50d696-e5ae-4d58-afb9-dd1254de06ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_per_az_apple_ellen_ketlepcsos_hitelesites_eroltetese_miatt","timestamp":"2019. február. 12. 12:03","title":"2-5 elvesztegetett perc miatt perli be egy amerikai felhasználó az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz. Az idén érkező iPhone-ok kapcsán most ők \"szólták el\" magukat.","shortLead":"A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz...","id":"20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e082d-bfcd-4db5-b4cb-d1d2ef88ef54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_apple_iphone_11_largan_precision_kamera_lencse","timestamp":"2019. február. 12. 18:03","title":"Kiderült az iPhone 11 egyik nagy titka, a fő beszállító árulta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes kötődésű figura vagy a kormány célkeresztjében álló áldozat? A HVG megpróbálta kideríteni, ki is Molnár Zsolt.\r

\r

","shortLead":"Fideszes kötődésű figura vagy a kormány célkeresztjében álló áldozat? A HVG megpróbálta kideríteni, ki is Molnár...","id":"20190213_Kicsoda_is_Molnar_Zsolt_az_MSZP_rejtelyes_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717feba6-937d-4059-86ef-1c4351eb21df","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kicsoda_is_Molnar_Zsolt_az_MSZP_rejtelyes_politikusa","timestamp":"2019. február. 13. 14:55","title":"Kicsoda is Molnár Zsolt, az MSZP rejtélyes politikusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ed9707-916b-4a14-b6f7-2a5b25a991b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncba hívta kedden délutánra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) sorsáért aggódókat az intézmény dolgozóiból alakult Akadémiai Dolgozók Fóruma, végül többszörös élőlánccal vették körbe az épületet. A tüntetéssel egyidőben ült össze az MTA Elnöksége is, hogy eldöntsék, mit reagáljanak a kormány lépéseire. Lovász László, az MTA elnöke egy petíciót vett át a tüntetőktől, amelyben a kutatóhálózat egyben tartása melletti kiállást kérték tőle. ","shortLead":"Élőláncba hívta kedden délutánra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) sorsáért aggódókat az intézmény dolgozóiból alakult...","id":"20190212_mta_elolanc_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ed9707-916b-4a14-b6f7-2a5b25a991b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aca82c-d7a8-43dd-841c-a27c77b0edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_mta_elolanc_tuntetes","timestamp":"2019. február. 12. 13:12","title":"Többszörös élőlánccal vették körbe az MTA-t, miközben bent a Palkovics-tervről döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig megbízható információiról ismert szivárogtató Evan Blass ezúttal az LG érkező csúcsmobiljáról tett közzé egy fotót a Twitteren.","shortLead":"A mindig megbízható információiról ismert szivárogtató Evan Blass ezúttal az LG érkező csúcsmobiljáról tett közzé...","id":"20190213_lg_g8_thinq_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfff486-7efe-4c68-bd29-d79be8fa52c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_lg_g8_thinq_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. február. 13. 14:33","title":"Kiszivárgott fotókon az LG februárban érkező új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]