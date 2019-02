Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok az okostelefon-gyártók piacán, legalábbis ami a kínai területet illeti. ","shortLead":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok...","id":"20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a6238e-349d-430f-9fb6-c239de2ac4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","timestamp":"2019. február. 12. 12:33","title":"Nem kell a kínaiaknak az iPhone, mást vesznek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","shortLead":"Szülők panaszkodtak az eljárás miatt Székely Lászlónak. A javaslatokkal a minisztérium is egyetértett. ","id":"20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e94c5-9efd-4fcc-8029-0a1699a50cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ombudsman_nem_kell_fizetni_a_gyermeke_miatt_korhazban_alvo_szulonek","timestamp":"2019. február. 12. 15:11","title":"Ombudsman: Nem kell fizetni a gyermeke miatt kórházban alvó szülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","shortLead":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","id":"20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76adc30f-526d-460a-966c-b0adbe3ebeab","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","timestamp":"2019. február. 12. 17:57","title":"Teljesen leáll szerdán a belga légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang, a Huawei Technologies Hungary Kft. vezetője.","shortLead":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang...","id":"20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0062dcf0-849f-44fb-babd-bf9aa5e0e591","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Megszólalt a magyar Huawei: ki fog pukkadni az amerikai vádlufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden kérdésre van válasz, de amit tudunk, azt mind megosztjuk olvasóinkkal.","shortLead":"Az ezekben a napokban igen felkapott téma kapcsán az illetékes minisztériumot is megkérdeztük. Egyelőre nem minden...","id":"20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e39a3f9-9a7e-43db-a162-2dec66c39341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb89db7-05a2-46b9-a2d5-241bc31791ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_sok_a_nyitott_kerdes_a_25_millios_autovasarlasi_tamogatas_kapcsan","timestamp":"2019. február. 13. 06:41","title":"Sok a nyitott kérdés a 2,5 milliós autóvásárlási támogatás kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db922292-4f91-4c83-b129-47f53290e8e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó leleplezte népszerű SUV modelljeinek 285 km/h végsebességű kőkemény sportverzióit, melyekben egy teljesen új motor kapott helyet. ","shortLead":"A bajor gyártó leleplezte népszerű SUV modelljeinek 285 km/h végsebességű kőkemény sportverzióit, melyekben...","id":"20190213_hivatalos_itt_az_510_loeros_bmw_x3_m_es_x4__divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db922292-4f91-4c83-b129-47f53290e8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dd4ae8-ccf8-4989-8c9a-9bb361b05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_hivatalos_itt_az_510_loeros_bmw_x3_m_es_x4__divatterepjaro","timestamp":"2019. február. 13. 08:21","title":"Hivatalos: itt az 510 lóerős BMW X3 M és X4 M divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő sörmennyiséget. \r

","shortLead":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő...","id":"20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d782b4e8-7596-46e0-8f77-3791e48fd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","timestamp":"2019. február. 13. 19:03","title":"Valóra vált a csaposok álma: itt az okoshordó, amelyik jelez, ha fogytán a sörkészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]