Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","shortLead":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","id":"20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c609ba5a-d75a-4a6d-9b00-6c081e918b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. február. 14. 16:40","title":"Nagy mágus Elon Musk, mostantól a kutyák is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71086c3-fe77-431e-9612-6d828b44b56b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyit segítünk, hogy 260 milliót költöttek ilyen fontos dolgokra tavaly a fővárosi autósok.","shortLead":"Annyit segítünk, hogy 260 milliót költöttek ilyen fontos dolgokra tavaly a fővárosi autósok.","id":"20190214_egyedi_rendszam_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b71086c3-fe77-431e-9612-6d828b44b56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ee99f4-11e0-45da-b099-d5c9cee00081","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_egyedi_rendszam_statisztika","timestamp":"2019. február. 14. 09:25","title":"QQRIQ 1 – tippeljen hány hasonló egyedi rendszámot igényelnek évente?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Hatos Pál","category":"itthon","description":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének válasza Tamás Gáspár Miklósnak. ","shortLead":"Hatos Pál történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tervezett Közép-Európai Kutatóintézetet felkért vezetőjének...","id":"20190214_TGM_a_lincselo_profeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b15b9-b602-4423-8977-7c3c459e4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_TGM_a_lincselo_profeta","timestamp":"2019. február. 14. 11:46","title":"TGM, a lincselő próféta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f93e1fb-6cda-42ec-aa28-cd8a1be28119","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Kényszerpályára kerülhet az Orlai Produkciós Iroda a taotámogatások eltörlése miatt. Orlai Tibor szerint ameddig nyereségesen tudják működtetni, játsszák a repertoáron lévő előadásokat, de a nagy kérdés az, hogy miből lesz anyagi forrás az új bemutatókhoz. Sorozatunkban a magánszínházak kilátásait vesszük sorra a tao utáni világban.","shortLead":"Kényszerpályára kerülhet az Orlai Produkciós Iroda a taotámogatások eltörlése miatt. Orlai Tibor szerint ameddig...","id":"20190214_Orlai_Tibor_Ezek_nagyon_fajdalmas_dontesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f93e1fb-6cda-42ec-aa28-cd8a1be28119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed872d0c-c6f9-4b70-b8ad-44ae08806a08","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Orlai_Tibor_Ezek_nagyon_fajdalmas_dontesek","timestamp":"2019. február. 14. 15:00","title":"Orlai Tibor: Fájdalmas, de le kell vennünk előadásokat a műsorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1065f7-43a8-4b3a-8632-012af5b4a786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év után végre megjelent az állam pályázata az értékes területre.","shortLead":"Két év után végre megjelent az állam pályázata az értékes területre.","id":"20190214_Havi_11_millio_forintert_lehet_uzemeltetni_a_budaorsi_repuloteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1065f7-43a8-4b3a-8632-012af5b4a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e2c7d-6d41-46a7-bbc9-4aee98c496d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Havi_11_millio_forintert_lehet_uzemeltetni_a_budaorsi_repuloteret","timestamp":"2019. február. 14. 16:39","title":"Havi 1,1 millió forintért lehet üzemeltetni a budaörsi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzetkiosztás megalkotója.","shortLead":"Napra pontosan kétszáz éve, 1819. február 14-én született Christopher Latham Sholes amerikai újságíró, politikus...","id":"20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec013b61-e88c-42a4-8daa-dc0f80486d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e90b9b6-d81a-4bf8-9d97-745d62d205e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_irogep_feltalaloja_christopher_latham_sholes","timestamp":"2019. február. 14. 19:43","title":"200 éve született az ember, akinek azt is köszönheti, amit az előbb megnyomott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]