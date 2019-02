Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","shortLead":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","id":"20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a78266-1943-4b01-80f9-148f9cce1e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","timestamp":"2019. február. 13. 14:40","title":"Nem cáfolja a kormány, hogy az adófizetők állták az Elios-számlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és kamatmentes hitel fennálló tőketartozásának elengedését. A kormány a már megfogant magzatok közt is különbséget tenne.","shortLead":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és...","id":"20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b60c3-0a39-4822-aa2d-caae0fcc338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","timestamp":"2019. február. 14. 12:33","title":"Nem három, MÉG három gyerek kell az orbáni szuperhitel tartozásának elengedéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"BI","category":"elet","description":" Jövő kedden indul az RTL Klub legújabb sorozata, és az első rész alapján mindenképpen várjuk a folytatást. ","shortLead":" Jövő kedden indul az RTL Klub legújabb sorozata, és az első rész alapján mindenképpen várjuk a folytatást. ","id":"20190215_Megneztuk_az_RTL_Alvilagat_es_varjuk_a_folytatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec798676-822a-409a-83e1-3c219bcbff40","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Megneztuk_az_RTL_Alvilagat_es_varjuk_a_folytatast","timestamp":"2019. február. 15. 10:19","title":"Kis szex, sok drog, nagy család: megnéztük az RTL Alvilágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg lehet a napi alvásmennyiséget hatékonyan csökkenteni és így időt nyerni? Egyesek szerint igen. Megmutatjuk, hogyan!","shortLead":"Bár aludni remek dolog, van, hogy úgy érezzük, az alvással töltött időt tudnánk hasznosabban is tölteni. Vajon tényleg...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73351225-25ca-43e1-a219-6c2dc0f0a4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2019. február. 14. 12:25","title":"Kevesebb alvás büntetlenül? Lehetséges, ha okosan csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","shortLead":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","id":"20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe268f-0d43-49f7-8313-4cc90653acb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","timestamp":"2019. február. 15. 07:04","title":"Trump egészséges, csak kissé dagadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra fejlesztett egy különleges alkalmazást.","shortLead":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem indul büntetőeljárás a brit uralkodó férje ellen, aki a múlt hónapban súlyos autóbaleset részese volt.","shortLead":"Nem indul büntetőeljárás a brit uralkodó férje ellen, aki a múlt hónapban súlyos autóbaleset részese volt.","id":"20190214_fulop_herceg_autobaleset_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b5925-f142-40a7-a242-e99d082dfccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_fulop_herceg_autobaleset_vademeles","timestamp":"2019. február. 14. 13:59","title":"Megússza a vádemelést Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]