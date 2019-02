Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur magabiztosan, 3-0-ra verte a vendég Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, szerda esti mérkőzésein.","shortLead":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur...","id":"20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676c7a8-d3e4-467f-b2ff-6b1c054ba1d5","keywords":null,"link":"/sport/20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","timestamp":"2019. február. 14. 05:23","title":"A videóbíró is segítette a Realt Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel a Black Eyed Peas, a Cypress Hill, a Papa Roach, az Ugly Kid Joe és a Nouvelle Vague is.","shortLead":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel...","id":"20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632542d-6b8b-4303-99a5-ecf198cc25b5","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","timestamp":"2019. február. 14. 15:50","title":"Tíz év után ismét turnézik a Black Eyed Peas, és rögtön a VOLT Fesztiválon lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni az országban.\r

","shortLead":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni...","id":"20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90ab37-45ce-4158-ba15-686aec54412b","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","timestamp":"2019. február. 15. 11:16","title":"Negyedszerre kapott csak amerikai vízumot az Oscar-jelölt film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val gyorsabb az eddigi rekordernél. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val...","id":"20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb2312-10a8-492d-9d20-b85bae9b8115","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","timestamp":"2019. február. 15. 08:21","title":"Itt a világ leggyorsabb divatterepjárója, egy hegyomlásnyi Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának lehetőségeit.\r

","shortLead":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának...","id":"20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535c375d-a692-413e-8688-5597c3f7c4d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","timestamp":"2019. február. 13. 20:58","title":"Az Európai Parlament ösztönözné az orvosi kannabisz használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","shortLead":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","id":"20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d00775-b3df-4497-82e4-6e64510a5478","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","timestamp":"2019. február. 14. 08:38","title":"Megköszönte a Mazsihisz Karácsony Gergely bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]