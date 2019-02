Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző biztonsági felügyelő \"feladatát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és belső normáknak megfelelően látta el, szakmai hibát nem követett el\".","shortLead":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző...","id":"20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0476da29-aebd-4a96-8990-cd0852036b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","timestamp":"2019. február. 15. 18:56","title":"Fogolyszökés: a bíró engedélyezte, hogy levegyék a bilincset a rabról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott mesterséges intelligencia sokkal veszélyesebb célokra is felhasználható.","shortLead":"Eredetileg egy egyszerű nyelvi algoritmust akartak készíteni az OpenAI fejlesztői, de kiderült: az általuk megalkotott...","id":"20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856294e4-826f-4dc4-a1e7-fddbb8fea170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_mesterseges_intelligencia_fake_new_alhir_openai","timestamp":"2019. február. 15. 09:33","title":"Ebből baj lesz: kész a mesterséges intelligencia, ami hihető álhíreket ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","shortLead":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","id":"20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f83b0b-c97a-4a66-ad16-259e4c089b16","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","timestamp":"2019. február. 15. 16:15","title":"Fekete hó borítja Szibéria egyes részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","shortLead":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","id":"20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90371eec-2dae-4577-938f-f8d6e2fd21db","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 14. 18:09","title":"Kerítésen átemelve lopták el Lordot, a szelíd labradorkölyköt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","shortLead":"A legrosszabb helyen esett el, óriási szerencséje volt.","id":"20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6d5769-b63a-4e64-99e1-2108094e5c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_vonat_elol_huztak_ki_a_reszeget_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 15. 11:29","title":"A vonat elől húzták ki a részeget a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]