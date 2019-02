Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91e1caf-84ac-449b-b418-ef645ffe4d24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyi áramot termel majd, ami 5000 háztartásnak lenne elegendő egy évre. ","shortLead":"Annyi áramot termel majd, ami 5000 háztartásnak lenne elegendő egy évre. ","id":"20190219_tetonaperomu_gyor_audi_gyar_napelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91e1caf-84ac-449b-b418-ef645ffe4d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9d0c50-a4be-41c1-8cc9-08a886bd3982","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_tetonaperomu_gyor_audi_gyar_napelem","timestamp":"2019. február. 19. 11:56","title":"A győri Audi gyáron lesz Európa legnagyobb tetőnaperőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f372760-1a59-4849-88c4-6ed9d64105ba","c_author":"Murányi Gábor","category":"itthon","description":"Egy óvatos mondat volt csupán, mégis beleremegett a Magyar Rádió stúdiója 1989. február 19-én.","shortLead":"Egy óvatos mondat volt csupán, mégis beleremegett a Magyar Rádió stúdiója 1989. február 19-én.","id":"20190219_Pozsgai_nepfelkelest_mondott_de_mikor_lett_1956_forradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f372760-1a59-4849-88c4-6ed9d64105ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b4b91-d783-4b28-a9c9-cd4a003052bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Pozsgai_nepfelkelest_mondott_de_mikor_lett_1956_forradalom","timestamp":"2019. február. 19. 09:00","title":"Pozsgay bemondta a népfelkelést, de ki nevezte '56-ot először forradalomnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f","c_author":"Zelki Benjámin","category":"elet","description":"Ha ennyire szép lesz, miért nem nézhet be az építkezésre a Városligetben sétáló, és eleve miért csak fekete kordonokat láthatunk a Ligetben? Ezek a kérdések merülnek fel a Ligetvédők és a Városliget Zrt. Facebook-posztjának összehasonlítása során.","shortLead":"Ha ennyire szép lesz, miért nem nézhet be az építkezésre a Városligetben sétáló, és eleve miért csak fekete kordonokat...","id":"20190218_Fekete_kordonok_mogott_epul_a_Ligetben_az_orszag_legkorszerubbnek_igert_jatszotere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8369bae-36cf-42c3-8858-018d2a722107","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Fekete_kordonok_mogott_epul_a_Ligetben_az_orszag_legkorszerubbnek_igert_jatszotere","timestamp":"2019. február. 18. 15:34","title":"Fekete kordonok mögött épül a Ligetben az ország legkorszerűbbnek ígért játszótere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné a környezetet.","shortLead":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné...","id":"20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4ff61-6522-48fc-a913-61e2514306e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","timestamp":"2019. február. 19. 13:03","title":"Az IKEA felnagyított egy játékhajót, azzal szedné a szemetet a folyókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","shortLead":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","id":"20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005cf8c-6fd8-47a3-8fbe-04a0a667f682","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","timestamp":"2019. február. 19. 14:52","title":"Újabb kínos felvétel: Jakab Péter 2010-ben aberráltnak nevezte a homoszexuálisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.","shortLead":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt...","id":"20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881f151-fc2c-44de-80de-04dcd387cdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Azt hazudta, 300 millióért elintézi Tállainál, hogy ne számolják fel a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae60b55-ba43-4d90-99ea-df1a69a187f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Schild Róbert lett az észak-baranyai Mekényes polgármestere, a független jelölt egyedül indult a tisztségért a vasárnapi időközi választáson - tájékoztatta a helyi választási iroda vezetője, a mágocsi közös önkormányzati hivatal jegyzője az MTI-t.","shortLead":"Schild Róbert lett az észak-baranyai Mekényes polgármestere, a független jelölt egyedül indult a tisztségért...","id":"20190217_Schild_Robertet_valasztottak_Mekenyes_polgarmesterenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae60b55-ba43-4d90-99ea-df1a69a187f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b65f09-6c35-49fb-847c-d5a0d6c6f780","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Schild_Robertet_valasztottak_Mekenyes_polgarmesterenek","timestamp":"2019. február. 17. 20:36","title":"Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]