A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne szabad telefont adni a gyerekek kezébe.

A szakember szerint a 14 éven aluliakra fokozott veszélyt jelenthetnek azok a tartalmak és kapcsolatfelvételi lehetőségek, melyek az okostelefonokon a nap 24 órájában egy érintésre lévő interneten fellelhetők – írja a The Washington Post. Julia von Weiler az Innocence in Danger nevű nonprofit szervezettel közösen azon dolgozik, hogy megóvja a gyerekeket a szexuális bántalmazástól, valamint igyekszik megtanítani számukra a helyes internethasználatot is. Szerinte éppúgy meg kellene védeni őket az okostelefon túl korai használatától, mint a drogoktól vagy az alkoholfogyasztástól.

© Pixabay / ongchinonn

A szülők, gyermekjogi aktivisták és a fogyasztói csoportok egy része egyre jobban aggódik a technológia előretörése miatt, ami kihat az oktatásra, a szociális készségekre és a mentális egészségre is. A kérdéssel radásul már a technológiai vállalatok is foglalkoznak: az Apple és a Google egyre több olyan szoftveres megoldást kínál a szülőknek, amivel szabályozni lehet a képernyő előtt töltött időt. Az eszközök káros hatása miatti aggodalmat az is erősíti, hogy egyre többet lehet tudni arról, hogy a technológiai szakemberek gyerekei mennyire használhatják a készülékeket.

Más szakemberek szerint viszont nem biztos, hogy a von Weiler által javasolt elképzelés a legjobb megoldás. Johannes-Wilhelm Rörig, a gyermekek szexuális bántalmazásával foglakozó bizottság független biztosa szerint a gyerekpszichológus ajánlása egy gyors megoldást kínál egy meglehetősen összetett problémára. Úgy látja, az okostelefonok bizonyos életkor alatti „betiltása” nem oldja meg azt az alepvető problémát, hogy a gyerekek nem tudják biztonságosan használni az internetet.

Weiler elképzelése ugyanakkor összecseng a franciák törekvésével, amely egyfajta hibrid-megoldás. Ők az iskolákat igyekeznek “mobilmentes övezetté” alakítani. Az ott érvényben lévő szabályozás szerint a gyerekek vagy nem vihetik magukkal okostelefont, táblagépet az iskolába, vagy ha már visznek, akkor kikapcsolva kell azt tartaniuk a nap folyamán. Mindezt azért, hogy megóvják őket egy esetleges függőség kialakulásától.

A American Psychological Association című szaklapban megjelent tanulmány szerint az okoseszközök és a közösségi oldalak befolyásolják a gyerekek olvasási szokásait. A felmérések szerint az amerikai fiatalok órákat töltenek a képernyő előtt ahelyett, hogy újságot vagy könyvet olvasnának. A beszámoló szerint míg az 1970-es években a középiskolás diákok 60 százaléka vallotta azt, hogy naponta olvas magazinokat vagy könyveket, a mostani fiataloknak csupán 16 százaléka vallja ugyanezt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.