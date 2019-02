Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","shortLead":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","id":"20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ee4d0-f384-42d7-b2e0-414693688f0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","timestamp":"2019. február. 20. 12:22","title":"Ilyen lesz az első elektromos Skoda belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok fotókat tettek közzé az ott talált olvadt fűtőanyagról.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok...","id":"20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885b99b1-74fd-4525-835f-4f52b2b9ea30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","timestamp":"2019. február. 20. 19:33","title":"Most először sikerült lefotózni a fukusimai atomkatasztrófában megolvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már a jövő héten lezárhatják a vizsgálatot a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","shortLead":"Már a jövő héten lezárhatják a vizsgálatot a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","id":"20190220_Hamarosan_befejezodhet_a_vizsgalat_osszejatszottake_Trumpek_az_oroszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f2c0cd-8dd8-4ff1-a5fe-333e3b08ccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Hamarosan_befejezodhet_a_vizsgalat_osszejatszottake_Trumpek_az_oroszokkal","timestamp":"2019. február. 20. 21:01","title":"Hamarosan befejeződhet a vizsgálat, összejátszottak-e Trumpék az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emelés mértékét nem közölték.","shortLead":"Az emelés mértékét nem közölték.","id":"20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497d218-df58-41eb-996f-0b3fa6199d34","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","timestamp":"2019. február. 20. 15:04","title":"Suzuki: a bónuszról már megegyeztek, a béremelésről még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni a fogyasztók szeme elé. ","shortLead":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni...","id":"20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b96a85-e4ab-46da-813a-b73bcf4eb1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","timestamp":"2019. február. 20. 15:03","title":"Hollywood a négy fal között: 3+1 új tévével venné be a nappalikat a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","shortLead":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","id":"20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db5faf-1432-44fb-99c2-34a2d8d823ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","timestamp":"2019. február. 21. 16:36","title":"Az Echo Tv-ben készül péntektől a Hír Tv híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","shortLead":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","id":"20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f72ef42-b8a5-44e9-a4ca-dd1b2aaada7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","timestamp":"2019. február. 21. 15:51","title":"Váratlanul leállt Paks II. mintaerőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS) Japánban. A japán egészségügyi minisztérium szakbizottsága hétfőn hagyta jóvá a kutatást.","shortLead":"A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS...","id":"20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3f4c9-48f5-430c-86f6-c83df6567250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_ips_indukalt_pluripotens_ossejtek_gerincvelo_gyogyitasa_gerincserules","timestamp":"2019. február. 20. 13:03","title":"Egy lebénult majomnak már visszaadták a járását, most emberekbe fecskendezik az újraprogramozott őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]