Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai színházak még mindig függetlenebbek a politikai hatalomtól, mint a magyarországiak. A szexuális visszaéléseket pedig minden esetben jelenteni kell, de csak a pontos tényfeltárást követően, mert egyébként ártatlanok karrierje mehet tönkre. ","shortLead":"A Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközileg is elismert igazgató-rendezője, Tompa Gábor szerint a romániai...","id":"20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572934a7-59cd-4a9d-99f1-92a60afc4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0104a6-d6ff-400e-b996-75898147ef49","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Aki_csak_szorakoztatni_akar_az_lenezi_a_nezoket","timestamp":"2019. február. 21. 14:24","title":"\"Aki csak szórakoztatni akar, az lenézi a nézőket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról egy rab Budapesten. Sz. Károly 36 percig volt szabad, ez idő alatt átvágott a főváros több kerületén. Egy 63 éves férfi \"fuvarozta\", akinek az autójába, egy Nissanba a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épülete előtt ugrott be. A Ripost interjút készített a sofőrrel, aki még mindig a történtek hatása alatt van.","shortLead":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról...","id":"20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfd76b-c8be-431b-b620-d60b2725a901","keywords":null,"link":"/elet/20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","timestamp":"2019. február. 20. 10:19","title":"Megszólalt a szökött rab túsza: \"Mondtam neki, hogy ne hadonásszon, mert ha lelő, nincs, aki továbbvigye\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","shortLead":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","id":"20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ee5c8-9e27-4a9d-83e8-956fe158cbd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","timestamp":"2019. február. 21. 12:41","title":"Jön a falusi csok, egy házra is futja belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migrációs ügyekben illetékes biztos publikálta válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a fideszes EP-képviselő tett fel neki a menekülteknek adott bankkártyákról. ","shortLead":"A migrációs ügyekben illetékes biztos publikálta válaszait azokra a kérdésekre, amelyeket a fideszes EP-képviselő tett...","id":"20190221_deutsch_tamas_europai_bizottsag_dmitrisz_avramopulosz_menedekkerok_bankkartyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cd874c-7ed1-4637-9f90-4e31c869a6ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_deutsch_tamas_europai_bizottsag_dmitrisz_avramopulosz_menedekkerok_bankkartyak","timestamp":"2019. február. 21. 12:03","title":"Válaszoltak Deutsch \"migránskártyás\" kérdéseire, a kormány hallgat róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart most hazatérni. ","shortLead":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart...","id":"20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74641-02d2-4ef6-8041-6d2fad9fe1be","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","timestamp":"2019. február. 19. 21:32","title":"Megvonták a brit állampolgárságot a lánytól, aki most akarna hazatérni az Iszlám Államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai közútkezelő egy kis videón mutatja be ősi ellensége genezisét.","shortLead":"A hazai közútkezelő egy kis videón mutatja be ősi ellensége genezisét.","id":"20190221_katyu_magyar_kozut_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b652a-221f-4f43-bc7a-dc974f830c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_katyu_magyar_kozut_autos_video","timestamp":"2019. február. 21. 15:07","title":"Ha már nem tudunk mit kezdeni a kátyúkkal, legalább lássuk, hogyan keletkeznek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de most a gyártó is közzétett egy rövid videót, amelyben valami nagyon újat harangoz be.","shortLead":"Javában készül a P-széria tavasszal esedékes frissítésére a Huawei. A P30-asokról már több információ kiszivárgott, de...","id":"20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c2005b-4c27-46e2-8cf5-b07131db3477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b83b7ab-9bf1-4f72-b0ab-55a62df2cf2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_p30_bemutato_kamera_optikai_zoom_parizs_marcius_26","timestamp":"2019. február. 19. 18:03","title":"A Huawei azt ígéri, az új telefonja újraírja a szabályokat, mert ennek már éppen itt van az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]