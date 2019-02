Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal feltöltőket pedofilok. A Nestlé, a Disney és a Fortnite fejlesztője is felfüggeszti reklámjait. ","shortLead":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal...","id":"20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473908-b664-4f6f-9c4a-6a77cac9b88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","timestamp":"2019. február. 21. 18:03","title":"A pedofíliavádak miatt a Fortnite fejlesztője és a Disney is felfüggeszti hirdetéseit a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","shortLead":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","id":"20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39e1bd-83de-4215-9d18-84c1aaf35c30","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","timestamp":"2019. február. 21. 14:09","title":"Kiterítették az Oscar-gála vendégváró vörös szőnyegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","shortLead":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","id":"20190221_Lumma_CLR_8S","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f589958-ca2b-4c98-bc9e-a5a851059eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Lumma_CLR_8S","timestamp":"2019. február. 21. 19:13","title":"És akkor a visszapillantóban feltűnik ez a cseppet félelmetes Audi Q8-as ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például a paleo(lit) diéta is. Az új eredmények azt is alátámasztják, hogy a szénhidrátok nem feltétlenül kerülendők, ahogy sokan állítják.","shortLead":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például...","id":"20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc6d3d-4b09-4958-8668-744e7b20383b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","timestamp":"2019. február. 22. 12:03","title":"Megrövidíti az életet az egyik legfelkapottabb étrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes letölteni a frissítést.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes...","id":"20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b338c99-e746-4b99-ace7-d10785ca40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","timestamp":"2019. február. 22. 17:03","title":"Ha iPhone-ja van, töltse le gyorsan a WhatsApp legújabb frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]