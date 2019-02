Miért került ma a krokodilvadász Steve Irwin a Google főoldalára?

Ötvenhét éve ezen a napon, 1962. február 22-én látta meg a napvilágot Stephen Robert Irwin. Az Ausztráliában, Melbourne külvárosában született fiú hamar kapcsolatba került az állatokkal. Szülei, Lyn és Bob Irwin élőlények iránt érzett rajongása nem csak abban merült ki, hogy létrehozták a Queensland Reptile and Fauna Park nevű – ma Australia Zoo-ként emlegetett – állatkertet, hanem abban is, hogy a kis Steve hatodik születésnapjára már egy kígyót kapott ajándékba. A 3 méteres pitont Frednek nevezte el.

Három évvel később Irwin már testközelből kezdett foglalkozni krokodilokkal, besegített Queensland hivatalos krokodilvédő programja munkatársainak, hogy begyűjthessék és biztonságos helyre telepíthessék a veszélyeztetett hüllőket.

© Google

© Google

Irwin figyelmét a születi által létrehozott, általa is segített állatkertben keltette fel egy látogató, egy bizonyos Terri Raines, 1991-ben. A két temészettudós a rákövetkező évben összeházasodott. A nászút alatt is a krokodilok mentésében segédkeztek – történetesen az ekkor, erről forgatott videós anyagból készült el később a Krokodilvadász (The Crocodile Hunter) című természetfilmsorozat első epizódja.

© Google

© Google

Az 1997-ben adásba került dokuszéria egycsapásra híressé tette a két természettudóst. A világszerte sugárzott sorozatnak köszönhetően világszerte ismertté vált Irwinra ráragadt a Krokodilvadász becenév. A műsorban a tudósházaspár két gyereke Bindi Sue és Robert Clarence is gyakran feltűntek. Ők és Terri Irwin tavaly ősszel együtt mutatkoztak be az Animal Planet új sorozatában: a Crikey! It's the Irwins című műsorban a családapa – halála óta is folytatott – vadállatvédő munkásságának kívánnak emléket állítani. Ők hárman szerepelnek a Google kereső főoldalán ma látható animált grafika utolsó képkockáján is.

© Google

Steve Irwin több mint egy évtizede, 2006. szeptember 4-én halt meg. Egy víz alatt játszódó, Ocean's Deadliest (Az óceán leghalálosabb teremtményei) című természetfilm forgatása közben támadta meg egy tüskés rája. Az állat mérge nem feltétlenül vezet halálhoz, azonban a természettudóst éppen a mellkasán találta el a rája: nagyjából 30 centis, nagoyn éles farokcsápjával szíven szúrta.

Steve Irwin és családja © Australia Zoo

Steve Irwin munkásságát még életében elismerte az ausztrál kormány és több természetvédő szervezet. Halála után, 2018-ban csillagot kapott a Hollywoodban, a hírességek sétányán.