[{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, ezt a nyarat sem ússzuk meg felújítás nélkül a 4-es, 6-os villamos vonalán. Most az is kiderült, mikor kezdődik a munka. ","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, ezt a nyarat sem ússzuk meg felújítás nélkül a 4-es, 6-os villamos vonalán. Most az is...","id":"20190221_4es_6os_villamos_felujitas_rekonstrukcio_utlezaras_bkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568192e4-8e0f-497b-a06d-fe669c48d244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_4es_6os_villamos_felujitas_rekonstrukcio_utlezaras_bkv","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Kiderült, mikor túrják fel a Nagykörutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","shortLead":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","id":"20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c348c0-3988-456b-bf92-55349c51da4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 18:53","title":"Vádat emeltek Oroszországban az őrizetbe vett amerikai üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","shortLead":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","id":"20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dcafe-fe36-4e96-92e2-84ce89dc7f92","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","timestamp":"2019. február. 22. 11:52","title":"Elhunyt az amerikai Beatles alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","shortLead":"A 2024-es, párizsi olimpia szervezői javasolják a programba a sportágat.","id":"20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21924c2b-6f26-4c65-ad02-69f6dd3f0b60","keywords":null,"link":"/sport/20190221_breaktanc_nyari_olimpia_program_parizs_2024","timestamp":"2019. február. 21. 13:26","title":"Bekerülhet a breaktánc az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","shortLead":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","id":"20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd39fe3a-7af4-4402-b238-68a223d9d865","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","timestamp":"2019. február. 22. 22:36","title":"Súlyos csapást mért Trump az abortuszt végző klinikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Duo Security nevű kiberbiztonsági cég szerint a Chrome-hoz tartozó bővítmények 85 százalékánál nem találni adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"A Duo Security nevű kiberbiztonsági cég szerint a Chrome-hoz tartozó bővítmények 85 százalékánál nem találni...","id":"20190222_google_chrome_bovitmeny_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ae62c7-f4dd-4b61-aee0-a696b35930af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_google_chrome_bovitmeny_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 22. 19:33","title":"Használ Chrome-bővítményt? Veszélyben lehetnek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","shortLead":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","id":"20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a34906-1e00-4cb7-9e6f-02098673994a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. február. 21. 20:10","title":"Videó: Zebrán pördült meg egy fékező autós Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b079d3-9e34-4fd7-8db3-b73acfb9d805","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemhez tartozó Oxford University Press (OUP) Budapesten nyitotta meg legújabb technológiai központját, amely a kiadó digitális fejlesztéseiben működik közre.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemhez tartozó Oxford University Press (OUP) Budapesten nyitotta meg legújabb technológiai központját...","id":"20190221_oxford_university_press_budapest_technologiai_kozpont_digitalis_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b079d3-9e34-4fd7-8db3-b73acfb9d805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd32202-6b71-4440-ae40-6789b134e9ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_oxford_university_press_budapest_technologiai_kozpont_digitalis_fejlesztes","timestamp":"2019. február. 21. 13:33","title":"Budapesten nyitott központot az Oxford University Press, 100 fős csapatot toboroznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]