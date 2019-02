Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban a PestiSrácok úgy tudja: a férfi nem otthonában várja a kezelést, egy konditeremben \"rehabilitálódik\". ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban...","id":"20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236597c0-aeca-4b02-9815-a4ca48b4e30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","timestamp":"2019. február. 22. 09:04","title":"PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fenyegetné a szuverenitást, ha bejutna az élelmiszer és gyógyszer.","shortLead":"Fenyegetné a szuverenitást, ha bejutna az élelmiszer és gyógyszer.","id":"20190223_Venezuela_ehezik_de_nem_engedi_be_a_segelyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a43c5e-dd2c-4265-855c-4a740b6760f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Venezuela_ehezik_de_nem_engedi_be_a_segelyeket","timestamp":"2019. február. 23. 08:36","title":"Venezuela éhezik, de nem engedi be a segélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest felszínéről, hogy azon látszódik a kínaiak holdjárója, valamint a hozzá tartozó leszállóegység is.","shortLead":"Még február 1-jén sikerült a NASA 10 éve a Hold körül keringő űrszondájának egy olyan fotót lőnie az égitest...","id":"20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e117ba-35dd-4bb0-9ecf-a9b9e734e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61598fb0-ca71-4558-bf48-ded9838e2066","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_nasa_kina_holdjaro_leszalloegyseg_csango_4_lunar_reconnaissance_orbiter_urszonda","timestamp":"2019. február. 21. 11:03","title":"A NASA lefotózta a Hold túloldalán robogó kínai holdjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.","shortLead":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is...","id":"20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d64a15-0a1c-424b-a52b-9504cf7d2c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább vállalkozókra bízzuk a lakásépítést. 2018-ban átlagosan negyedével, Budapesten és Pest megyében pedig 40 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Inkább vállalkozókra bízzuk a lakásépítést. 2018-ban átlagosan negyedével, Budapesten és Pest megyében pedig 40...","id":"20190222_Kevesebb_termeszetes_szemly_mert_epitkezesbe_vagni_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f127448f-2cbb-437b-905e-7c4cd06fe2df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Kevesebb_termeszetes_szemly_mert_epitkezesbe_vagni_tavaly","timestamp":"2019. február. 22. 09:56","title":"Kevesebb magánszemély mert építkezésbe vágni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Miközben a magyarországi független színházak léte is veszélybe kerül a kulturális tao megszüntetése miatt, az Emmi bőkezűen támogatja Kásler Miklós Emmi-miniszter tanácsadójának színházát.\r

\r

","shortLead":"Miközben a magyarországi független színházak léte is veszélybe kerül a kulturális tao megszüntetése miatt, az Emmi...","id":"20190222_300_milliot_kap_Kaslertol_Kasler_tanacsadojanak_szinhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93323dd-4185-49d8-ad30-11e7d84fcff4","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_300_milliot_kap_Kaslertol_Kasler_tanacsadojanak_szinhaza","timestamp":"2019. február. 22. 20:09","title":"300 milliót kap Káslertől Kásler tanácsadójának színháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]