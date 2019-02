Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A jogi háborút és a politikai revansot sem érzi nagy árnak az elnök azért, hogy szükséghelyzet elrendelésével kerítsen pénzt a mexikói határra álmodott falra.","shortLead":"A jogi háborút és a politikai revansot sem érzi nagy árnak az elnök azért, hogy szükséghelyzet elrendelésével...","id":"201908__trump_szukseghelyzete__falat_mindenaron__precedens__atgazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f46be-d533-4770-88bc-270c2dd2d8c0","keywords":null,"link":"/vilag/201908__trump_szukseghelyzete__falat_mindenaron__precedens__atgazolas","timestamp":"2019. február. 23. 16:00","title":"Saját pártjára is visszaüthet, hogy Trump a falmániája miatt átgázolt a törvényhozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","shortLead":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","id":"20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb842c-cd03-4e8c-918e-0b851c5cbe16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 23. 12:23","title":"Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","shortLead":"Elismerte az emberölést a férfi, aki az éjszaka megölte egy ismerősét.","id":"20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f48544-112c-4139-9236-303f37c1157e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Megoltek_egy_ferfit_Kecskemeten_orak_alatt_elkaptak_a_gyilkost","timestamp":"2019. február. 25. 10:08","title":"Megöltek egy férfit Kecskeméten, órák alatt elkapták a gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","shortLead":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","id":"20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c103ce3c-695e-484a-b55c-fe6a0ae5ebc9","keywords":null,"link":"/sport/20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","timestamp":"2019. február. 23. 17:13","title":"Mielőtt Dzsudzsákékkal találkozott volna, lemondta a válogatottságot a szlovák csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegvári Zsoltról a mászócsapata emlékezett meg a közösségi oldalán. ","shortLead":"Szegvári Zsoltról a mászócsapata emlékezett meg a közösségi oldalán. ","id":"20190223_szigetvari_zsolt_hegymaszo_excelsior","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82766d61-98f2-4f2e-8a08-c283fe882b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190223_szigetvari_zsolt_hegymaszo_excelsior","timestamp":"2019. február. 23. 16:26","title":"Szegvári Zsolt hegymászó halt meg pénteken a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint addig nem engednek Venezuelával szemben, amíg Nicolás Maduro nem távozik a hatalomból, a katonai beavatkozás sem kizárt. Donald Trump és Kim Dzsongun találkozójától konkrét eredményeket vár.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint addig nem engednek Venezuelával szemben, amíg Nicolás Maduro nem távozik...","id":"20190224_Pompeo_Venezuelarol_A_katonai_beavatkozas_lehetosege_is_az_asztalon_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1e38e-fdd9-4585-94e8-82600a357212","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Pompeo_Venezuelarol_A_katonai_beavatkozas_lehetosege_is_az_asztalon_van","timestamp":"2019. február. 24. 21:10","title":"Pompeo Venezueláról: A katonai beavatkozás lehetősége is az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]