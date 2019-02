Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","shortLead":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","id":"20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2f471-19c9-4715-84f6-d0fa0f340124","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a151dea8-7b72-489a-b488-494d6ae1af14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elutasította a kormányhivatal az Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyét, mert a méretei eltúlzottak lennének a helyszínhez képest.","shortLead":"Elutasította a kormányhivatal az Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyét, mert a méretei eltúlzottak...","id":"20190225_Nem_epulhet_meg_a_Miskolc_foterere_tervezett_irodahazmonstrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a151dea8-7b72-489a-b488-494d6ae1af14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c02ef3-58e1-4ed3-a3cd-6e78f52d329a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Nem_epulhet_meg_a_Miskolc_foterere_tervezett_irodahazmonstrum","timestamp":"2019. február. 25. 06:43","title":"Nem épülhet meg a Miskolc főterére tervezett irodaházmonstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","shortLead":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","id":"20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dd485f-365d-47d3-8971-c08a2db4f321","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","timestamp":"2019. február. 25. 07:55","title":"Gyorsabb internetet ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15559519-c073-4a3b-af11-394e2ea1fb44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunakeszi művészeti iskola igazgatóját jogerősen elítélték azért, mert megpofozott egy tanárnőt, ám azóta iskolaigazgatói posztját is megtarthatta, sőt, ahogy tavaly, idén is ő vezényel az éppen nőnap alkalmából tartott városi koncerten.","shortLead":"A dunakeszi művészeti iskola igazgatóját jogerősen elítélték azért, mert megpofozott egy tanárnőt, ám azóta...","id":"20190224_Megint_fellep_a_tanarnot_felpofozo_iskolaigazgato_nonapi_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15559519-c073-4a3b-af11-394e2ea1fb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c1c9a9-01d9-48df-9143-2dfc3bb255bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megint_fellep_a_tanarnot_felpofozo_iskolaigazgato_nonapi_rendezvenyen","timestamp":"2019. február. 24. 08:43","title":"Megint fellép a tanárnőt felpofozó iskolaigazgató a nőnapi rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","shortLead":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","id":"20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda34a6-016d-444a-8ee2-2c3e62848314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:49","title":"Elég furcsa krumpli kering a Naprendszer tanyavilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Waterloo pályaudvar melletti szétgraffitizett aluljáróban Orbán Viktor neve is helyt kapott, illetve a neki tulajdonított jelzőket és tulajdonságokat is megemlítette itt a szerző. Igen, a G-t is.","shortLead":"A Waterloo pályaudvar melletti szétgraffitizett aluljáróban Orbán Viktor neve is helyt kapott, illetve a neki...","id":"20190224_Hatalmas_Orbangraffiti_kerult_egy_londoni_falra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac089d1f-545f-49ad-910a-b6508c3fdc42","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Hatalmas_Orbangraffiti_kerult_egy_londoni_falra","timestamp":"2019. február. 24. 10:05","title":"Hatalmas Orbán-graffiti került egy londoni falra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt a rendőrökkel, és a cigaretta füstjét is az arcukba fújta. Megbüntették.","shortLead":"Az áprilisi választások után több nagy tüntetés is volt a fővárosban. Az egyiken egy demonstráló csúnyán beszélt...","id":"20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc86e3c-ebc9-41cd-9ec7-b8657dcda1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355fb64a-66c1-421f-af01-45359593c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Cigifustot_fujt_a_rendorok_arcaba_a_tunteto_150_ezres_penzbuntetest_kapott","timestamp":"2019. február. 25. 09:15","title":"Cigifüstöt fújt a rendőrök arcába a tüntető, 150 ezres pénzbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült kézbe vennünk. A vénáinkat szkennelik, és akár levegőben megejtett kézmozdulatokkal is vezérelhetők.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült...","id":"20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ed459f-301f-4fd9-af45-9c75f3a6f44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:03","title":"Íme a három új csúcsmobil, amivel az LG az S10-es Samsungokra támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]