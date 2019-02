Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57820153-46d7-4569-9081-f0f95a395b08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az illető áthajtott egy úton fekvő emberen, majd továbbhajtott. ","shortLead":"Az illető áthajtott egy úton fekvő emberen, majd továbbhajtott. ","id":"20190227_300_ezer_forintert_keresnek_egy_autost_aki_athajtott_egy_gyalogoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57820153-46d7-4569-9081-f0f95a395b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f7a616-af92-4a6a-8cd1-344d3a55126c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_300_ezer_forintert_keresnek_egy_autost_aki_athajtott_egy_gyalogoson","timestamp":"2019. február. 27. 11:06","title":"300 ezer forintért keresnek egy autóst, aki áthajtott egy gyalogoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","shortLead":"A spanyol tengerparton forgatni fog, három nagyvárosban pedig klarinétozik.","id":"20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7149e9-6bc9-495a-9176-68476fe8a0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Woody_Allen_annyira_imadja_Spanyolorszagot_hogy_zenel_es_ismet_forgat_is_ott_a_nyaron","timestamp":"2019. február. 27. 11:19","title":"Woody Allen annyira imádja Spanyolországot, hogy zenél, és ismét forgat is ott a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új gyakorlatnak a fogolyszökéshez van köze. ","shortLead":"Az új gyakorlatnak a fogolyszökéshez van köze. ","id":"20190228_Szigoritas_Bv_bilincs_kozpont_bejelentes_fogolyszokes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c4d720-8180-40d6-bb85-e2e1f05511f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Szigoritas_Bv_bilincs_kozpont_bejelentes_fogolyszokes","timestamp":"2019. február. 28. 16:35","title":"Szigorít a Bv: csak akkor vehetik le a bilincset egy tárgyaláson, ha jelentik a központnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves régiségért.\r

\r

","shortLead":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves...","id":"20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6a40d-eff5-48c5-be80-44ae6a056ccb","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","timestamp":"2019. február. 26. 17:59","title":"Hat és fél millió forint egy dugóhúzóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","shortLead":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","id":"20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280774e5-f3ca-4531-a69f-7b0c39765011","keywords":null,"link":"/sport/20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","timestamp":"2019. február. 27. 10:15","title":"Két magyar stadion is történelmet írhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","shortLead":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","id":"20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4cce56-cade-42c4-942e-b688bb66b2f1","keywords":null,"link":"/sport/20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","timestamp":"2019. február. 28. 06:58","title":"Madridban intézte el a Barcelona a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]