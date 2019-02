Nem hajtható össze, nem is 5G-képes, tulajdonképpen nem is okostelefon a klasszikus értelemben, de nem is butatelefon, azonban mindenképpen fontos eszköz a francia távközlési szolgáltató, az Orange mindössze 20 dolláros (nagyjából 5500 forintos) telefonja, a Sanza. A készülék a barcelonai Mobile World Congressen mutatkozott be.

A Sanzát nehéz bármilyen kategóriába sorolni, annyira magának való. Operációs rendszere nem Android, hanem a KaiOS – ezt a rendszert egyébként már több mint 80 millióan telepítették. A Sanza első ránézésre a múlt tégla jellegű készülékeit idézi, és a retro érzést csak tovább fokozza a T9 billentyűzet.

© Orange

A készülék belsejében Unisoc SC7731EF lapkakészlet dolgozik, a hálózatfüggetlen működési idő akár öt nap is lehet. 3G+, wifi, Bluetooth kapcsolat egyaránt használható. A telefonon a Google Assistant is elérhető, így szóbeli utasításokkal lehet hívásokat kezdeményezni, alkalmazásokat indítani. S ha már az alkalmazások szóba kerültek, a telefonon olyan appok futnak, mint a Twitter, a Facebook, a YouTube, a Google-kereső vagy a Google-térkép, s különféle pénzügyi alkalmazások is.

A Sanzát afrikai, illetve közel-keleti országokba szánta az Orange – ez a mindössze 20 dolláros eszköz tényleg segíthet az infokommunikáció terjesztésében, az emberek közötti kapcsolattartás segítésében, a hírek valós időben történő elérésében, illetve olyan pénzügyi szolgáltatások használatában, amelyek kiválthatják a papírpénzt.

