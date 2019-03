Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","shortLead":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","id":"20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf034f3-10c5-4564-a016-b473056423ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","timestamp":"2019. február. 28. 17:13","title":"Igazi nehézsúlyú dízellel üzen a Volkswagen, itt a 421 lóerős V8-as Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös jövőjükért, hiszen most minden jobb.","shortLead":"A színésznő azt állítja, sem ő, sem a volt férje nem érzi azt, hogy még jobban kellett volna küzdeni a közös...","id":"20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb0bad-91fa-41fb-aebb-3b918974d2ef","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Kovacs_Patricia_elmagyarazza_hogy_neha_a_valas_a_legjobb_dontes","timestamp":"2019. február. 28. 07:31","title":"Kovács Patrícia elmagyarázza, hogy néha a válás a legjobb döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","shortLead":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","id":"20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1366f8ec-9a10-4029-b6b0-1e86d566c72c","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","timestamp":"2019. február. 27. 11:57","title":"Civilek juttattak újra lakáshoz egy pécsi hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","shortLead":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","id":"20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b3750b-19cc-444b-b964-9b145a8063b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 28. 08:13","title":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91531bdb-e837-40aa-bb6f-2e1dd18c8898","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a kórházba szállítása után meghalt.","shortLead":"A férfi a kórházba szállítása után meghalt.","id":"20190228_Ongyilkos_lett_a_bortonben_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91531bdb-e837-40aa-bb6f-2e1dd18c8898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe9b463-a43c-4f88-9cf8-ad2494c36562","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Ongyilkos_lett_a_bortonben_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2019. február. 28. 09:05","title":"Öngyilkos lett a börtönben Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát ítélete. A hazai törvények ugyanis nem eléggé adósbarátok- írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát...","id":"20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ed7b4-8a51-40de-8ee6-d3c220356ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","timestamp":"2019. február. 28. 11:48","title":"Devizahiteles perek: hiú vagy valós remény, hogy az adós nyerhet a bankkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsungétól teljesen eltérő Huawei Mate X-re is utalgatott a dél-koreai vállalat egyik brit igazgatója abban az interjúban, melyből kiderül, kiemelten kezelik majd a 630 ezer forintos, összehajtható telefonjuk vásárlóit.","shortLead":"A Samsungétól teljesen eltérő Huawei Mate X-re is utalgatott a dél-koreai vállalat egyik brit igazgatója abban...","id":"20190228_samsung_galaxy_fold_concierge_szolgaltatas_dizajn_belso_kepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35edc8-fae5-42f2-a155-f3d91515ed6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_fold_concierge_szolgaltatas_dizajn_belso_kepernyo","timestamp":"2019. február. 28. 12:33","title":"Úri kiszolgálást ígér a Samsung mindenkinek, aki megveszi a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]