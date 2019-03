Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek továbbra sem jósolnak kétharmadot.","shortLead":"A Fidesznek továbbra sem jósolnak kétharmadot.","id":"20190301_Visszaszorul_a_Neppart_feljon_a_DK__itt_az_uj_mandatumbecsles_az_EPvalasztasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758bb9a9-e6b0-4e89-8756-ce3605a8c399","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Visszaszorul_a_Neppart_feljon_a_DK__itt_az_uj_mandatumbecsles_az_EPvalasztasokra","timestamp":"2019. március. 01. 12:06","title":"Visszaszorul a Néppárt, feljön a DK – itt az új mandátumbecslés az EP-választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","shortLead":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","id":"20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6303d29b-0226-48c6-b478-9c960e5c8eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","timestamp":"2019. február. 28. 12:00","title":"A mázlista amerikaiak megnézhetik a Csillag születik hosszabb verzióját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és ami képes kötelékben is repülni a vadászpilóták gépeivel.","shortLead":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és...","id":"20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b6294-0e9d-4bed-8853-72df194ebd07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Önjáró vadászgépet fejlesztett a Boeing, 2020-ban repülhet először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f04ea9-68bd-4f36-b65b-7106a70c1615","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB liberális alapvetéseket határozott meg Versenyképességi programjával, és szembemegy a kormány által eddig vallott értékekkel, mint pl. a munkaalapú társadalom. A valósággal pedig köszönőviszonyban sincs.\r

\r

","shortLead":"Az MNB liberális alapvetéseket határozott meg Versenyképességi programjával, és szembemegy a kormány által eddig...","id":"20190228_Korabbi_jegybankalelnok_Az_MNB_uj_programjaval_szembe_megy_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f04ea9-68bd-4f36-b65b-7106a70c1615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547a492-00d0-4dd0-9393-12fda0731d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Korabbi_jegybankalelnok_Az_MNB_uj_programjaval_szembe_megy_a_kormannyal","timestamp":"2019. február. 28. 13:51","title":"Korábbi jegybankalelnök: Az MNB új programjával szembemegy a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és technológiai szempontból is megvalósítható módon sikerült a légkörből kivonni a szén-dioxidot.","shortLead":"Az ausztrál Melbourne-i Királyi Technológiai Intézet kutatói egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amivel olcsón és...","id":"20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f0daf-cb5b-45ef-91e4-85afedf9ac4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_szen_dioxid_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. február. 28. 13:33","title":"Reménysugár: megcsinálták a technológiát, amivel szénné alakítható a légköri szén-dioxid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]