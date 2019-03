A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos módszerrel igyekszik bebizonyítani az igazát.

Behind The Curve címmel nemrég jött ki a Netflixen egy új dokumentumfilm, ami a laposföld-hívőkkel foglalkozik. Egész pontosan azzal, hogy miért is hisz valaki egy olyan dologban, amiről már régóta bebizonyította a tudomány, hogy nem igaz. Az alkotást a kritikusok is pozitívan fogadták, azzal ugyanis a "mozgalom" emberi oldalát igyekeztek bemutatni, nem pedig azt, hogy mekkorát tévednek a követői.

A filmben azonban van egy jelenet, amiről a filmtől függetlenül külön is érdemes beszélni. Ez pedig az, amikor két laposföld-hívő, a Globebusters csoporthoz tartozó Jeran és Henrique azt próbálják meg bebizonyítani, hogy a Föld lapos.

A kísérletben két lyukas "falat" állítottak fel, amelyen mindkettőre vágtak egy lyukat. Az egyik oldalára Jeran állt egy kamerával, a másikra pedig jóval távolabb tőlük Henrique egy lámpával. Ha a Föld lapos – ahogy azt gondlták –, a Henrique általmaga elé emelt lámpa fényét azonnal látni kellett volna. Csakhogy a fényt nem lehetett látni, ezért Jeran rádión keresztül azt kérte tőle, emelje feljebb azt, nagyjából a feje fölé. Csodák csodája, ekkor már látni lehetett a fényforrást. Márpedig ez azt jelenti, hogy a Föld mégis csak gömbölyű.

Jeran erre csak annyit tudott ismételgetni, hogy "érdekes".

