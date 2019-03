Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos a létszámhiány a tűzoltóságokon: egyre többen szerelnek le, a képzésre viszont alig jelentkeznek – írja a Népszava.\r

","shortLead":"Súlyos a létszámhiány a tűzoltóságokon: egyre többen szerelnek le, a képzésre viszont alig jelentkeznek – írja...","id":"20190304_vonulos_tuzoltok_letszamhiany_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852005ec-08ff-43ee-a2d6-811599591e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vonulos_tuzoltok_letszamhiany_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. március. 04. 09:56","title":"Hiányzik a vonulós tűzoltók 20 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai képviseletének a rangját. A nemzetközi szervezetté leminősített képviselet immár ismét olyan rangra emelkedett, mintha egy független állam nagykövetsége lenne.","shortLead":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai...","id":"20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c709a1c2-cca2-4a01-b800-71d8f8255d50","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","timestamp":"2019. március. 04. 14:29","title":"Az USA felértékelte az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó az egészségügyben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó...","id":"20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734c5814-a720-4a04-8e44-e9ec380cd151","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","timestamp":"2019. március. 04. 10:10","title":"26 ezer orvos és ápoló hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","shortLead":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","id":"20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff362ec-5127-4fc9-b66d-c0959e874932","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","timestamp":"2019. március. 03. 13:46","title":"Eldurvult a helyzet a Hankooknál, a munkásszállón élők hátán csattanhat az ostor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","shortLead":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","id":"20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db7cbb1-b37a-46c8-9917-ee8abff713db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","timestamp":"2019. március. 03. 21:20","title":"Egy utolsó alkalommal lesz már csak Valyo Kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09c8c6b-4566-4df2-b90e-c4f745fb9d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég illusztris névsorral készül a Müpa a nyár eleji időszakra.\r

","shortLead":"Elég illusztris névsorral készül a Müpa a nyár eleji időszakra.\r

","id":"20190304_Diana_Krall_Marcus_Miller_Charlotte_Gainsbourg__es_ok_mind_jonnek_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f09c8c6b-4566-4df2-b90e-c4f745fb9d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538d651a-1dca-4a42-8990-e746a71958e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Diana_Krall_Marcus_Miller_Charlotte_Gainsbourg__es_ok_mind_jonnek_Budapestre","timestamp":"2019. március. 04. 14:35","title":"Diana Krall, Marcus Miller, Charlotte Gainsbourg – és ők mind jönnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","shortLead":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","id":"20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf28d7-65e1-415c-8686-cd4761b61cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 04. 10:59","title":"Megérkezett a kilencedik levél a Néppárt elnökéhez, zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős hardverrel és igazán kellemes funkciókkal látta el első gamer telefonját, ami azoknak is érdekes lehet, akik szimplán csak egy combos mobilt szeretnének.","shortLead":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős...","id":"20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44460f14-4ab2-4df9-8120-7a628c789a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","timestamp":"2019. március. 04. 15:03","title":"12 GB RAM és erős processzor van ebben a mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]