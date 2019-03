Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","shortLead":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","id":"20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b45b9c5-6c4a-4c4a-87e9-0976befb747c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"2,6 milliárdot kapott a kormánytól Garancsi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbcfca-3bf6-44af-96b5-9de7f368c989","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A gyűlöletipar megideologizálása – és ami mögötte van. ","shortLead":"A gyűlöletipar megideologizálása – és ami mögötte van. ","id":"20190305_hont_apak_es_fajuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fbcfca-3bf6-44af-96b5-9de7f368c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70125dc-8a53-49ee-a5a6-927f458a2217","keywords":null,"link":"/velemeny/20190305_hont_apak_es_fajuk","timestamp":"2019. március. 05. 09:20","title":"Hont: Apák és fajuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

\r

","shortLead":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

\r

","id":"20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0658cd4-cb12-4f4f-a4d4-aacbe05d938b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","timestamp":"2019. március. 04. 11:11","title":"Nem húzta be a kéziféket, az autója nekiszorított egy embert egy teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége, a Samsung és a Huawei. ","shortLead":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége...","id":"20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264f103-2e24-445f-a814-9e95025945b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","timestamp":"2019. március. 05. 11:33","title":"Megjött a Samsung és a Huawei \"kihívója\", itt a Lego Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy a Nyugat szinte mitikus ellentéte, a rabszolgaság traumatikus emlékének, a polgárháborúnak, az újjáépítésnek, a szegregációnak, a polgárjogi mozgalmaknak a színtere. Gazdag művészi és irodalmi örökséggel rendelkezik, a jazz, a blues, a bluegrass, a country, a southern rock, a Cajun otthona, városai, folyói, sőt mára gyárai és legelői is ikonikus státuszúak.","shortLead":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy...","id":"20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a60656-74bd-4818-aa9c-04e700bf4908","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","timestamp":"2019. március. 04. 11:28","title":"Az amerikai Dél – képek a XXI. századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24 óvoda levélben fordult emiatt az önkormányzathoz. A terület már most sem vonzó a fiatal munkavállalóknak, és megindult a távozás is: a jobb megélhetés miatt többen távoznak a pályáról. Update: az önkormányzat szerint folyamatosak a tárgyalások az óvodavezetőkkel a helyzet rendezéséről, a gondok fő oka pedig a kormány intézkedéseiben keresendőek. \r

\r

","shortLead":"Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24...","id":"20190305_Erzekelheto_az_elvandorlas__aggodnak_a_zugloi_ovodak_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4752a25-fde1-4b02-b637-9914fa2d7c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Erzekelheto_az_elvandorlas__aggodnak_a_zugloi_ovodak_vezetoi","timestamp":"2019. március. 05. 12:46","title":"\"Érzékelhető az elvándorlás\" – aggódnak a zuglói óvodák vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baae5fab-88c4-4a7c-a123-376045f2652c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A meggyilkolt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz helyére kiírt időközi választáson a város eddigi megbízott vezetője, Aleksandra Dulkiewicz kapta a legtöbb szavazatot, a választók 82,2 százaléka voksolt rá.","shortLead":"A meggyilkolt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz helyére kiírt időközi választáson a város eddigi megbízott...","id":"20190304_meggyilkolt_polgarmester_pawel_adamowicz_aleksandra_dulkiewicz_gdansk_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baae5fab-88c4-4a7c-a123-376045f2652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27efd5-f7c3-4db7-a88e-baae88391cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_meggyilkolt_polgarmester_pawel_adamowicz_aleksandra_dulkiewicz_gdansk_valasztas","timestamp":"2019. március. 04. 11:45","title":"A meggyilkolt polgármester helyettese nyert Gdanskban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési...","id":"20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365be447-f3d6-4575-b182-9fde492f31dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","timestamp":"2019. március. 05. 15:44","title":"Hivatalos: annyiba kerül a 3-as metró felújításának következő szakasza, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]