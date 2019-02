Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.

Indiában a jelek szerint sem a politikai döntéshozókat, sem a távközlési cégeket nem győzték meg Washington figyelmeztetései, miszerint a Huawei Technologies Co. berendezései kiberbiztonsági fenyegetést jelentenének az ország távközlési hálózatára nézve. Többségük szerint még ha lenne is ilyen kockázat, az eltörpülne a kínai cég árai és technológiai fejlettsége által kínált előnyök mellett - írja a The Wall Street Journal (WSJ).

"Úgy gondoljuk Washingtont sokkal inkább külpolitikai, semmint biztonsági megfontolások vezérlik" - nyilatkozta a lapnak Rajan Mathews, az indiai mobilszolgáltatók szakmai képviseleti szervezete, a Cellular Operators Association of India igazgatója.

Az Indiában kialakult szkeptikus hozzáállás nem várt akadályt támasztott Washington törekvésével szemben a kínai cég ötödik generációs (5G) mobiltechnológiában szerzett dominanciájának a megtörésére. Annak ellenére is, hogy az országban az 5G mobilhálózati fejlesztés még gyerekcipőben jár, számos szakmai elemző szerint már piacának puszta mérete miatt is India választásán áll vagy bukik a kínai befolyás visszaszorítására irányuló washingtoni igyekezet sikere.

Az 1,3 milliárdos lakosságú Indiában robbanásszerű növekedésen ment át az internetgazdaság az utóbbi években. Százmilliók csatlakoztak olcsó okostelefonokkal az internethez 3G és 4G mobil-, valamint wifi hálózatokon. Az indiai mobiltávközlési cégek az elmúlt években esetenként 90 százalékos díjcsökkentéseket is végrehajtottak, így manapság akár már havi két dollárért is lehet 4G hálózati kapcsolathoz jutni.

Az indiai mobilszolgáltatók a világon a legalacsonyabb egy felhasználóra jutó bevétellel dolgoznak. Ennek ellenére is az indiai kormány egy tavaly készült tanulmánya szerint az elkövetkező 5-7 évben mintegy 100 milliárd dollárt terveznek 5G mobilhálózati fejlesztésre fordítani.

A Dell'Oro Group távközlési piackutató cég adatai szerint a Huawei a mobilhálózati berendezések és szolgáltatások piacának 30 százalékát uralta tavaly, nagyobb részt hasított ki magának, mint legnagyobb versenytársai a finn Nokia Corp. vagy a svéd Ericsson AB. Indiában a Huawei részesedése viszont kisebb, 15-20 százalékos a Dell'Oro Group kimutatása szerint. A harmadik legnagyobb indiai mobiltávközlési szolgáltató, a Reliance Jio Infocomm Ltd. a dél-koreai Samsung vállalattal építtette ki 4G hálózatát és az 5G teszteket is a dél-koreai céggel kezdi meg az elkövetkező hónapokban. A második legnagyobb indiai mobilszolgáltató, a Bharti Airtel Ltd. az elmúlt évben folytatott 5G szolgáltatói teszteket a Huawei részvételével, de az Ericsson céggel is végez teszteket. A legnagyobb indiai mobilszolgáltató, a Vodafone Idea Ltd., a Huawei bevonásával végzi 5G hálózati tesztjeit.

Az indiai 5G hálózati aukciókra várhatóan az idén nyáron kerül sor, az első üzembe helyezések pedig jövőre esedékesek. India hagyományosan gyanakodva tekint Kínára. Az indiai távközlési cégek azonban kíméletlen versenyhez vannak szokva és alacsony egy felhasználóra jutó bevételük miatt minden rúpiát a fogukhoz kell verniük. Nem áll módjukban így eltekinteni a Huawei versenyképes ajánlataitól és ennek tükrében erősen eltúlzottnak tartják az amerikai biztonsági aggodalmakat is.

"Gyorsan fogunk lépni, hogy kiaknázhassuk az 5G mobilhálózati rendszerek előnyeit és saját szempontjaink alapján fogunk a beszállítókról dönteni, nem külső nyomásra" - jelentette ki egy neve elhallgatását kérő magas rangú indiai kormánytisztviselő a WSJ lapnak. Hozzátette: "a Huaweitől, az 5G technológia egyik úttörőjétől a döntésben eltekinteni nem lehet. Valahol minden technológia sérülékeny és minden technológiával szemben lehet biztonsági aggályokat támasztani. Csak a Huaweit kipécézni ezért nem lenne helyes".

