Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán Viktor, hogy nincs kormányképes ellenzék, és nem lehetséges a váltás, akkor előbb-utóbb törés következhet be.","shortLead":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán...","id":"20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e2510d-a494-4aba-8c5d-77833d530b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 05. 08:41","title":"Schiffer: 2022-re egy közös listába olvad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fb012-67d0-4790-baa0-97312c2f42e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia korát éljük, az vessen egy pillantást az Oral-B legújabb fogkeféjére. A gyártó azt ígéri, mindent kiderít fogmosási szokásainkról, hibáinkról.","shortLead":"Aki még kételkedne abban, hogy a mesterséges intelligencia korát éljük, az vessen egy pillantást az Oral-B legújabb...","id":"20190306_oralb_genius_x_fogkefe_mesterseges_intelligencia_okostelefonos_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6fb012-67d0-4790-baa0-97312c2f42e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c057b-82ef-4361-8fcd-69ecf0c5ad57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oralb_genius_x_fogkefe_mesterseges_intelligencia_okostelefonos_app","timestamp":"2019. március. 06. 13:03","title":"Mintha a kezünkben lenne a fogorvos, olyan lehet az Oral-B új fogkeféje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit. ","shortLead":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is...","id":"20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91037d87-82a7-4777-9c0c-af3f4296fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","timestamp":"2019. március. 06. 16:03","title":"Hároméves már ez a mobiljáték, de még mindig elképesztő pénzt termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df68060-9aa4-4034-86df-d050412637bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt.","shortLead":"És a vezetői pozíciókban is jóval kisebb az arányuk. Adatok nőnap előtt.","id":"20190305_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df68060-9aa4-4034-86df-d050412637bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e19b28-5082-448b-9470-a38a398ed6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 05. 12:22","title":"Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","shortLead":"Ötödével nőttek a MÁV-HÉV bevételei tavaly szeptember óta.","id":"20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00342bd-c331-4d71-9e91-b4952c11f2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b967e83-1350-494b-b2d1-8c4170d1dc04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Oriasit_nott_a_jegyarbevetel_miota_csak_elore_valtott_jeggyel_lehet_HEVre_szallni","timestamp":"2019. március. 06. 06:02","title":"Óriásit nőtt a jegyárbevétel, mióta csak előre váltott jeggyel lehet HÉV-re szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek...","id":"20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efad99c1-39d5-40b3-bbc9-5b7e0e72aa67","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Erre készüljön, aki felmond a munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]