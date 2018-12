Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","shortLead":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","id":"20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9310fe-bb15-456b-96e0-dbd17b07e409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2018. december. 13. 16:08","title":"Az euróövezeti bank nem pumpál több pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7. cikkely szerinti eljárásnak.","shortLead":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7...","id":"20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485efb0f-57b8-48b0-84f5-c1635a61f5a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","timestamp":"2018. december. 13. 17:27","title":"Kilenc országot aggaszt különösen a magyar jogállamiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós István nagy bejelentéseket ígért, és be is tartotta: feljelentést tesz az e-jegyrendszer miatt, mert szerinte az az ügy a rendőrségen jó helyen lesz. A DK bizottsággal akarta kivizsgáltatni a történteket, de ezt leszavazták. A főpolgármester arra hivatkozik, hogy az e-jegyrendszer a BKK önálló projektje volt.","shortLead":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós...","id":"20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893d7a0-8ade-47dd-b5c3-67aac685122a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","timestamp":"2018. december. 12. 14:48","title":"Tarlós feljelentést tesz a befuccsolt e-jegyrendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez kötődik? Egyáltalán ki volt Lúcia, és ki Luca asszony, és miért olyan gazdag a népszokások tárháza ezen a jeles napon? Kis Luca-napi körkép.","shortLead":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez...","id":"20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292aa3-bdf0-46a5-849a-0564fc2fbed7","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","timestamp":"2018. december. 13. 14:05","title":"A sötétben járó gonosz ilyenkor a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.","shortLead":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak...","id":"20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b204837-00b8-4f26-9702-4d5139a93ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. december. 12. 14:03","title":"Más, mint a Samsungé: ilyen lehet az LG összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","shortLead":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","id":"20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c0d333-99cf-4c59-b32f-d47decf85385","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","timestamp":"2018. december. 13. 17:18","title":"Strasbourgi terrortámadás: felfegyverzett rendőrök lepték el a Neudorf városnegyedet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer tervezett létrehozása ügyében.","shortLead":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer...","id":"20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46977e9c-f791-441a-afae-77f4603a5570","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"Ádernek üzentek Strasbourgból: Ne írja alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]