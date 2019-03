Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","shortLead":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","id":"20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f853029c-7cf4-4741-af31-295ea3fa33a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","timestamp":"2019. március. 04. 18:43","title":"Megöltek egy ismeretlen férfit Jászalsószentgyörgyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","shortLead":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","id":"20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad57dbe-d915-4632-a54d-90f66a1fa7e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","timestamp":"2019. március. 04. 17:52","title":"Megnyitják a II. világháborús titkos vatikáni dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59f6d-c059-4d08-b81b-5f3d92fde619","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","timestamp":"2019. március. 05. 08:49","title":"A közmédia létrehozott egy irodát, amivel a közmédiát ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint szabványokkal foglalkozó szervezetek közösen dolgozhatnak a digitális korszak biztonságán és fejlődésén. A vállalat a központban hozzáférhetővé és vizsgálhatóvá teszi forráskódjait, és lehetőséget biztosít bit-szintű vizsgálatokra is.","shortLead":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint...","id":"20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a1d6f-3333-4cee-b185-182dbe66cddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","timestamp":"2019. március. 05. 15:33","title":"Új központot nyitott a Huawei Brüsszelben, bárki beviheti ellenőriztetni a mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]