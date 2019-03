Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kell Orbán Viktor leveleit is kivinni, a Posta ígéri, hogy nem csúsznak meg a többi feladattal.","shortLead":"Hiába kell Orbán Viktor leveleit is kivinni, a Posta ígéri, hogy nem csúsznak meg a többi feladattal.","id":"20190305_Fogadkozik_a_Posta_marciusban_idoben_erkeznek_a_nyugdijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9b8f57-946c-4254-99ed-3fc316bc57dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Fogadkozik_a_Posta_marciusban_idoben_erkeznek_a_nyugdijak","timestamp":"2019. március. 05. 15:45","title":"Fogadkozik a Posta: márciusban időben érkeznek a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna – nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke.","shortLead":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási...","id":"20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fda10c3-ff5f-4d55-b4c5-db9caa282f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","timestamp":"2019. március. 05. 05:30","title":"Orbán a Felvidékről kapott kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","shortLead":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","id":"20190305_video_autos_lavina_colorado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45a29a-2aed-433a-afbb-9048b2e66e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_video_autos_lavina_colorado","timestamp":"2019. március. 05. 10:10","title":"Több videó is készült, amikor egy lavina keresztülszáguldott egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át neki.","shortLead":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át...","id":"20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e4b45-63d5-485f-a499-b9062474abd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","timestamp":"2019. március. 04. 17:45","title":"Díszdoktori címet kap Orbán egyik legnagyobb kritikusa Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","shortLead":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","id":"20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79de5bba-f5fa-4d06-a75c-8ac06be866d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","timestamp":"2019. március. 05. 09:13","title":"Busz takarásából lépett ki egy kislány Miskolcon, elütötte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","shortLead":"Három, ideiglenesen kihelyezett forgalomirányító lámpa akkumulátordobozát is kifosztotta.","id":"20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cffecb51-2602-46cd-8e20-43d10a461178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2236f50-abb4-40fd-946b-b6f2bd6c4dd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_akkumulator_lopas_kozlekedesi_lampa_forgalomiranyito","timestamp":"2019. március. 04. 17:25","title":"Közlekedési lámpákból lopta autójához az aksikat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","id":"20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f230d27-105d-4f60-879b-7c2e5f614d87","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","timestamp":"2019. március. 05. 15:15","title":"Kiesett egy gyerek a harmadik emeletről Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]