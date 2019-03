Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","shortLead":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","id":"20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7efced9-b185-4756-be5f-37e39a8c3620","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","timestamp":"2019. március. 07. 06:15","title":"Letartóztatták az egyik legnagyobb vágóhíd tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","shortLead":"Ez az, amit a 2022-es kézilabda Eb-re terveznek.","id":"20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de666d-2310-4bf8-a981-1bfe3696bbc1","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Megvan_hol_epulhet_az_uj_sportcsarnok_Budapesten","timestamp":"2019. március. 06. 16:56","title":"Megvan, hol épülhet az új sportcsarnok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","shortLead":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","id":"20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f4412-ccab-438f-ae3d-568d4aec3caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","timestamp":"2019. március. 07. 15:24","title":"Eltűnnének a nyugdíjpénztárak a mostani formájukban, ha valóra válna az MNB terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","id":"20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47c9184-c589-4b0c-9802-c4bb29a27d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 07. 11:55","title":"Keresi a rendőrség, mert előzmény nélkül ütött meg egy járókelőt a Westendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül, és az egyik legmodernebb Európában.","shortLead":"A dorogi öntödében alumínium autóalkatrészeket fognak gyártani, ez lesz a legnagyobb ilyen üzletág a csoporton belül...","id":"20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2940c450-e700-4df6-9817-318199ca42f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Uj_alkatreszuzemet_epit_a_GMDcsoport_Dorogon","timestamp":"2019. március. 07. 13:03","title":"240 új munkahelyet teremt a GMD-csoport új üzeme Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint eddig hittük. ","shortLead":"Megszakad a szíve, fáj a szíve érte - kiderült, hogy ezeknek a szófordulatoknak sokkal több köze van a valósághoz, mint...","id":"20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181fe11b-4d95-4cd1-b2fd-9efa8ce8a24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c5b39a-9aad-44be-9a57-e1c7f3dff339","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Az_agyat_hibaztassa_ha_megszakad_a_szive","timestamp":"2019. március. 06. 06:38","title":"Az agyát hibáztassa, ha megszakad a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük. Indul a Kutyapárt is, akár kilenc párt is lehet a listán.","shortLead":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük...","id":"20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e28836b-5609-4a86-b6dd-68536762c341","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","timestamp":"2019. március. 07. 09:43","title":"A Kutyapárt 21 EP-helyből 23-at szerezne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]