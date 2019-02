Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","shortLead":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","id":"20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd322567-33ac-4264-b8f8-948aa8f7604a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","timestamp":"2019. február. 25. 09:56","title":"Ketten meghaltak szén-monoxid-mérgezésben Tiszalökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","shortLead":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","id":"20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b9f5-ff32-4336-aa58-3b70d5225dc8","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","timestamp":"2019. február. 23. 19:08","title":"Hétfőn jön Budapestre Nicki Minaj, de a tegnapi koncertje elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő mobiljaiban (és drónjaiban) lesz majd igazán hatékony. ","shortLead":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő...","id":"20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342c94a-0547-4f52-b58f-8f4f44f1459a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","timestamp":"2019. február. 25. 13:33","title":"Megcsinálták az új microSD kártyát, szupersebességgel dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely a sorozat történetében most először jelentkezik posztapokaliptikus témával. A katasztrófát követő időszak persze a legrosszabbat csalogatja elő a túlélők egy részéből. Kipróbáltuk az év egyik ígéretes akciójátékát. ","shortLead":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely...","id":"20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a9125-916f-40c1-bd40-cf3da1275ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 23. 20:00","title":"Mi lehet nehezebb egy atomkatasztrófa túlélésénél? Az új Far Cry játék megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19be7fd-609a-4123-9f79-28c31e67a29f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves férfit lelőtték a biztonságiak. ","shortLead":"A 25 éves férfit lelőtték a biztonságiak. ","id":"20190225_Jatekpisztolyt_hasznalt_a_bangladesi_utasszallitot_elteriteni_probalo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b19be7fd-609a-4123-9f79-28c31e67a29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbfb5da-9454-4181-82ac-8a1615cb3705","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Jatekpisztolyt_hasznalt_a_bangladesi_utasszallitot_elteriteni_probalo_ferfi","timestamp":"2019. február. 25. 08:08","title":"Játék pisztolyt használt a bangladesi utasszállítót eltéríteni próbáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","shortLead":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","id":"20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f042a06-0b6b-44d9-b775-058f92b84aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","timestamp":"2019. február. 24. 07:48","title":"R. Kellynek kezesre van szüksége, ha nem akar mindjárt börtönbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]