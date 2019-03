Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan változott, és még ma is vannak, akik vádolják – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője.","shortLead":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan...","id":"20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6802b-4132-4dd6-867d-3a242f7777c5","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","timestamp":"2019. március. 07. 14:07","title":"Egy tökéletes karaktergyilkosság: célkeresztben Görgei Artúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f175c428-9faf-4db0-890b-24de9fd0719c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","timestamp":"2019. március. 07. 09:07","title":"Késsel hadonászik a fej nélküli Juncker – DrMáriás újabb képpel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak már jóval kevesebb kiadványa kerülhet fel a listára. ","shortLead":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak...","id":"20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591b346b-e67c-41dd-963b-c1f9c09158d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","timestamp":"2019. március. 06. 17:30","title":"Az idén lesz először igazán érezhető a tankönyvpiac bedarálásának hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","shortLead":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","id":"20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0402e20-6218-40ac-b2cc-309119886f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Drágábban viszik át az autókat és a bicikliket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","shortLead":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","id":"20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e12a4-0516-48eb-8538-62b2708f1c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","timestamp":"2019. március. 07. 11:17","title":"Orbán a Néppárt elhagyásáról: Csigavér, higgadtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. Az amerikai kiadatási kérelem helyett azonban a fél évvel később beérkező, hibákkal teli orosz kérelemnek tett eleget Magyarország. A fiatalabb bűnöző azóta szabadon járhat Moszkvában, idősebb társát azonban még más ügyek miatt bent tartják.","shortLead":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem...","id":"20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca1f0e-cf68-41d2-a239-234bcbf79143","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","timestamp":"2019. március. 07. 12:04","title":"Az amerikai kérelem hibákkal teli másolata volt az orosz, mégis nekik adták ki a fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]