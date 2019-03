Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás már javában dolgozik a Severeign Internet nevű törvényjavaslaton, ami egy központi hub létrehozását eredményezheti. Mindez azt jelenti, hogy az országon belüli összes adat a hatóság által ellenőrzött központot futna keresztül.","shortLead":"Az orosz törvényhozás már javában dolgozik a Severeign Internet nevű törvényjavaslaton, ami egy központi hub...","id":"20190305_oroszorszag_kozpontositott_internet_sovereign_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52282a5-3683-4843-8dbf-572167e164c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_oroszorszag_kozpontositott_internet_sovereign_internet","timestamp":"2019. március. 05. 20:03","title":"Központosítani akarja az orosz internetet Putyin, olyan lehet, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c28cf8a-66f5-41c8-9e54-7faf89c64387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmival akarták átvinni a drága terepjárót.","shortLead":"Hamis forgalmival akarták átvinni a drága terepjárót.","id":"20190305_45_millios_lopott_AMGMercedest_fogtak_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c28cf8a-66f5-41c8-9e54-7faf89c64387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6df27d-fd70-4eb5-9d02-22fb5684f439","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_45_millios_lopott_AMGMercedest_fogtak_a_hataron","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"45 milliós, lopott AMG-Mercedest fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","shortLead":"Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor a megállóban álló járművek mellett elhúznak az autósok.","id":"20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e137f71-6c58-4b00-8500-c508aed21f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79de5bba-f5fa-4d06-a75c-8ac06be866d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190305_baleset_miskolc_buszmegallo_Lyukobanya","timestamp":"2019. március. 05. 09:13","title":"Busz takarásából lépett ki egy kislány Miskolcon, elütötte egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset okát nem tudni.","shortLead":"A baleset okát nem tudni.","id":"20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e96256-8aad-4791-a2be-f915c392f26a","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2019. március. 06. 07:50","title":"Belement egy busz a másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2306856c-b55e-43d4-8f4d-7a9dc2f2097d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan hazánkba is megérkező RC F Track Edition könnyebb, gyorsabb és sportosabb megjelenésű, mint az alapmodell. ","shortLead":"A hamarosan hazánkba is megérkező RC F Track Edition könnyebb, gyorsabb és sportosabb megjelenésű, mint az alapmodell. ","id":"20190305_v8as_osero_korbefotoztuk_az_egyik_legsportosabb_lexust__felhet_a_bmw_m4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2306856c-b55e-43d4-8f4d-7a9dc2f2097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ef498-cb8a-45e3-8d3a-e0e932ec9e3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_v8as_osero_korbefotoztuk_az_egyik_legsportosabb_lexust__felhet_a_bmw_m4","timestamp":"2019. március. 06. 08:21","title":"V8-as japán válasz a BMW M4-re: körbefotóztuk a szupersportos új Lexust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdb7b8-f8bb-4300-b906-8faaeba46782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos értelemben vett autógyártást képviselő cégek ha kicsit késve is, de igen hathatós ellencsapásokat indítanak a villanyautós amerikai vállalat ellen. ","shortLead":"A hagyományos értelemben vett autógyártást képviselő cégek ha kicsit késve is, de igen hathatós ellencsapásokat...","id":"20190305_teljes_palyas_europai_letamadas_a_tesla_ellen_mutatjuk_a_nagyagyukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6efdb7b8-f8bb-4300-b906-8faaeba46782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5fef5a-e339-4804-8555-3496bdf49a03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_teljes_palyas_europai_letamadas_a_tesla_ellen_mutatjuk_a_nagyagyukat","timestamp":"2019. március. 05. 06:41","title":"Teljes pályás európai letámadás a Tesla ellen, mutatjuk a nagyágyúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]