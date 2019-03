Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","shortLead":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","id":"20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ac48b-f579-4c80-a93d-e871af80479b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 09:02","title":"Human Rights Watch: Itt az idő, hogy kizárják a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","shortLead":"Nem tájékoztatták az ügyről őket a magyar hatóságok, de ez nem is a feladatuk. ","id":"20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953a25aa-1c37-40ca-aeae-ec26a08abf00","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_foglalkozik_a_Gruevszkiuggyel_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 06. 17:37","title":"Nem foglalkozik a Gruevszki-üggyel az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d733f0c-7cb7-4ef2-8b8e-1c3dad7624fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam besorozta a gyerekeket, most pedig a terrorszervezet bukása után az irakiak és a kurdok terrorizmussal vádolják őket.","shortLead":"Az Iszlám Állam besorozta a gyerekeket, most pedig a terrorszervezet bukása után az irakiak és a kurdok terrorizmussal...","id":"20190306_Tobb_szaz_gyereket_vadolnak_terrorizmussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d733f0c-7cb7-4ef2-8b8e-1c3dad7624fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070fcde2-1d80-4bb7-a185-525d22966765","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_szaz_gyereket_vadolnak_terrorizmussal","timestamp":"2019. március. 06. 07:23","title":"Több száz gyereket vádolnak terrorizmussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is fejlesztő Corning már dolgozik a megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell.","shortLead":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is...","id":"20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872a6e0e-334a-411b-a1c9-da94b3fec5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 05. 19:33","title":"Már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","shortLead":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","id":"20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f905e3e-845d-43b3-9421-385ce62f9d64","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","timestamp":"2019. március. 05. 13:40","title":"Engedély nélkül tartott oroszlánja ölte meg a cseh gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","shortLead":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","id":"20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76289974-80df-4f1a-a056-b5638f2ba65b","keywords":null,"link":"/sport/20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","timestamp":"2019. március. 05. 22:12","title":"Februárban szívműtétje volt, márciusban visszatérhet a Juventus sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","shortLead":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","id":"20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e9104-118b-4c8c-8803-2f056858f5f6","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","timestamp":"2019. március. 07. 11:23","title":"Megdöbbentő kép örökíti meg az R Kelly-interjú legerősebb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]